Ворога б'ють у повітрі та на землі: РФ за добу втратила в Україні 3 літаки і 8 вертольотів

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У вівторок, 15 березня, протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила три літаки, три БПЛА, один вертоліт і дві крилаті ракети окупантів. Здійснено 9 авіанальотів української авіації на колони ворожої техніки та скупчення військ противника.

"15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів. Один поки не встановлений, а два – це винищувачі бомбардувальники Су-34. Також збитий один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня і дві крилаті ракети", - йдеться в повідомленні на сторінці командування в Facebook.

Також повідомляється, що авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбові удари і по наземних цілях.

"Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24М, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації під прикриттям винищувачів здійснила дев'ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів", – зазначили у Командуванні.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, в результаті ефективної роботи підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив сім бойових вертольотів.