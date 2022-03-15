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Окупанти збільшать кількість обстрілів крилатими ракетами: Арестович спрогнозував тактику РФ

15 березня 2022, 12:30

У Росії залишається "дуже потужний запас ракет". Вони будуть бити до кінця конфлікту, і до цього потрібно бути готовими.

Арестович
Олексій Арестович / скріншот

Російські військові збільшуватимуть кількість обстрілів України крилатими ракетам. Такий невтішний прогноз озвучив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович під час телемарафону 15 березня.

За його словами, у Росії залишається "дуже потужний запас ракет".

"Вони будуть бити до кінця конфлікту, і це може збільшуватися. До цього потрібно бути готовими. Ще по містах битимуть, по Києву. Коли не вдається на суші та у повітрі, будуть намагатися ракетні удари влаштовувати", - повідомив Арестович.

За його даними, ворог ввів на територію України 90% свого військового потенціалу, третина з якого вже знешкоджена - знищена або недієздатна. Резерви російських загарбників становлять не більше 10 батальйонно-тактичних груп.

"Є певні резерви, до 10 батальйонно-тактичних груп. Але на такому розмаху бойових дій можна не хвилюватися взагалі. Нових взяти ніде. Щось вони можуть "нашкребти", десь 10 тисяч, але якщо вони втрачають по кілька сот, тисяч на добу, то на 10 діб їх вистачить", - додав Арестович.

Як повідомляв Главред, 15 березня 2022 року - двадцята доба війни Росії проти України. У Генштабі заявили, що стан, положення і характер дій оборони залишаються без істотних змін.

Збройні Сили України завдають нищівних ударів по угрупованнях військ і тиловій інфраструктурі окупантів. За добу повітряні сили ЗСУ вразили чотири гелікоптери та один літак. Крім того, винищувач збив крилату ракету ворога.

Тим часом окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами і авіабомбами, вбиваючи мирне населення і знищуючи інфраструктуру.

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Нагадаємо, близько п'ятої ранку у вівторок, 15 березня, в Києві прогриміли потужні вибухи, їх було чутно в декількох районах міста. Пізніше з'явилася інформація, що в столиці горить житловий будинок - окупанти вдарили ракетою по мирних жителях.

Пізніше в Київській держадміністрації уточнили, що внаслідок обстрілів столиці пошкоджено три багатоповерхівки, будинок у приватному секторі та станцію метро Лук'янівська.

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