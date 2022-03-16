Потужний удар з великої дистанції: кораблі РФ обстріляли берег Одеської області

Кораблі РФ обстріляли український берег / Фото Reuters

Російські кораблі в ніч на середу в Чорному морі здійснили артилерійський обстріл берега в Одеській області, спроб висадки десанту не було.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, ворог промацував можливості системи берегової охорони.

"Приблизно годину тому російські окупанти, з кораблів, почали ракетний і артилерійський обстріл українського берега в Одеській області в районі села Тузли. Випустили величезну кількість боєприпасів з великої дистанції. Окупанти хотіли промацати нашу систему берегової оборони. Результату не досягли. Спроб висаджувати десант не було", - додав Геращенко.

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Раніше повідомлялося про те, що територіальні води України знаходяться в Чорному морі під контролем окупантів.

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