Потужний удар з великої дистанції: кораблі РФ обстріляли берег Одеської області

Російські окупанти з кораблів почали ракетний і артилерійський обстріл українського берега.
Російські кораблі в ніч на середу в Чорному морі здійснили артилерійський обстріл берега в Одеській області, спроб висадки десанту не було.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
За його словами, ворог промацував можливості системи берегової охорони.
"Приблизно годину тому російські окупанти, з кораблів, почали ракетний і артилерійський обстріл українського берега в Одеській області в районі села Тузли. Випустили величезну кількість боєприпасів з великої дистанції. Окупанти хотіли промацати нашу систему берегової оборони. Результату не досягли. Спроб висаджувати десант не було", - додав Геращенко.
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