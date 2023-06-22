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Арестович - про загрозу ядерного удару: все залежить від заходу ЗСУ до Криму

Андрій Ганчук
22 червня 2023, 07:40 оновлено 22 червня, 07:45
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Китай, Індія і Туреччина, які забезпечують стійкість режиму Путіна в країні-агресорі РФ, проти застосування ядерної зброї, вважає Олексій Арестович.
Арестович, Путін
Ядерного блефу з боку Росії Путіна буде багато - Арестович / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Імовірність застосування країною-окупантом Росією ядерної зброї залежить від заходу сил оборони України до окупованого Криму. Цей крок Москва сприйме як критичну точку, і ядерного блефу буде багато, але застосування такої зброї можливе лише у виняткових умовах. Однак ключові партнери Кремля, які забезпечують стійкість режиму Путіна – Китай, Індія і Туреччина – проти застосування ядерної зброї. Про це заявив колишній радник Офісу президента, блогер і військовий оглядач Олексій Арестович.

В ефірі YouTube-каналу Марка Фейгіна він розповів про те, що ймовірність застосування ядерної зброї є і вона залежить від того, чи зайдуть сили оборони України в Крим.

"Я вважаю, що ймовірність застосування (ядерної зброї, – ред.) є. Головною умовою є Захід українських Збройних сил до Криму. Точніше, не умовою, а критичною точкою. Тому що Крим - це перлина в короні Путіна... Він спробує вдатися до ядерного шантажу, приведенням, наприклад, в підвищену бойову готовність, до погроз, відповідними спробами впливати на світову спільноту... Ядерного блефу буде багато", - зазначив Арестович.

Також він додав, що застосувати ядерну зброю Москва може лише у виняткових умовах. Рішуче проти такого агресивного кроку Китай, Індія і Туреччина.

"А це три основних зовнішньополітичних і економічних партнерів зараз, які забезпечують стійкість режиму Путіна", - підкреслив Олексій Арестович.

Загроза застосування Росією ядерної зброї

Президент США Джо Байден раніше заявив, що загроза застосування агресором Росією ядерної зброї є "реальною". Він не виключив такого наказу з боку російського директора Путіна.

Глава Кремля Володимир Путін на економічному форумі у Санкт-Петербурзі сказав, що Москва, мовляв, "не збирається застосовувати ядерну зброю", але здатна задіяти весь свій арсенал озброєнь у разі, нібито "загрози російській державності"

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC заявив, що Путін боїться за своє життя і не застосує ядерну зброю.

"Він (Путін) буде говорити про застосування ядерної зброї, я не думаю, що він готовий це зробити, тому що він боїться за своє життя, він його дуже любить", - підкреслив Зеленський.

Дивіться відео, в якому Арестович дав оцінку ймовірності застосування Росією ядерної зброї:

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