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Армія України успішно створює умови для головного удару по військах РФ - ISW

Андрій Ганчук
22 червня 2023, 08:30 оновлено 22 червня, 08:37
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Нинішні військові операції ЗСУ на фронті навряд чи є основним ударом по окупантах країни-агресора Росії, вважають аналітики американського ISW.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ вимотують окупантів РФ для нанесення міцного удару - ISW / Колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, Міноборони РФ

У Києві дали зрозуміти, що контрнаступ сил оборони України буде серією планових і поступових наступальних дій, а військові операції, які проводяться зараз, не спрямовані на нанесення основного удару, умови для якого лише створюються. ЗСУ, ймовірно, поки що працюють над виснаженням окупантів для створення потрібних умов. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У звіті ISW йдеться про те, що в Україні дали зрозуміти, що контрнаступ ЗСУ передбачатиме серію поступових і планомірних дій, а поточні операції – це ще не основний удар по окупантах країни-агресора Росії.

У цьому контексті вказали на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр, яка сказала, що успіхи українських військ на полі бою не треба визначати виключно "кілометрами або кількістю звільнених населених пунктів".

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На думку аналітиків, поточні дії ЗСУ можуть бути спрямовані на реалізацію різних цілей. Можливе проведення різних наступальних операцій по всій лінії фронту для виснаження окупантів і створення оптимальних умов для нанесення головного удару.

В Інституті підкреслили, що оперативне планування України, швидше за все, спрямоване на пом'якшення умов контрнаступу.

Контрнаступ ЗСУ

В вмериканському Інституті вивчення війни раніше поділилися оцінкою, згідно з якою армія України просунулася мінімум на трьох ділянках фронту і досягла успіхів. Окупанти РФ, ймовірно, перекинули свої війська з позицій на лівобережжі Херсонської області на Запорізький і Бахмутський напрямки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ наступають на південному фронті, йдуть важкі бої. Російські окупаційні війська, у свою чергу, ведуть наступальні операції на Куп'янському та Лиманському напрямках.

У Пентагоні вважають, що на Україну чекають важкі бойові операції. Військам потрібен буде час, щоб звільнити свої території. При цьому у Міноборони США прогнозують успіх ЗСУ.

Інші новини:

війська Росії війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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