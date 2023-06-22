У Києві пролунав вибух у багатоповерхівці, почалася пожежа: є жертви та постраждалі

НП у Деснянському районі не пов'язана з ворожими обстрілами. За попередніми даними, в одній з квартир стався витік газу.

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Вибух у Києві пролунав о 3:45 у Дніпровському районі / Колаж: Главред, фото: КГВА

Вночі 22 червня в Києві прогримів вибух і почалася пожежа в багатоповерхівці. НП не пов'язана з ворожими обстрілами. За попередніми даними, в одній з квартир стався витік газу. Зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир. Було врятовано 18 осіб. Двоє людей отримали травми, є жертви.

Як повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації, вибух пролунав о 3:45 в Дніпровському районі по вул.Малишка в 16-поверховому житловому будинку.

"Попередньо, через витік газу стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на двох поверхах, виникло загоряння на площі 150 кв. м", – повідомив глава КМВА Сергій Попко.

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Пізніше він уточнив, що ліквідується пожежа на 7-му і 8-му поверхах на площі 250 м. кв.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу в 16-поверхівці зруйновано 4 і пошкоджено 6 квартир.

Врятовано 18 осіб. До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки.

На місці працюють психологи ДСНС.

"На місці вибуху працює 6 ланок газодимозахисної служби. В даний час 2 людини травмовані. 18 - врятовані. Рятувальні роботи тривають", - повідомив Попко.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що під завалами багатоповерхівки знайшли тіло одного загиблого.

"Під завалами в пошкодженій частині 16-поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху з'ясовують фахівці", - написав Кличко.

Близько восьмої години ранку стало відомо, що кількість жертв вибуху зросла.

"Двоє людей загинули внаслідок вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі столиці. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці", - повідомив у Telegram Кличко.

З ушкоджених квартир врятували 18 людей. Загалом евакуювали людей з усіх будинків будинку.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Причини вибуху з'ясовують спеціалісти.

Місто вже визначило два інтернати у Дніпровському районі для тимчасового проживання людей із пошкодженого будинку.

Дивіться відео - Кличко розповідає про наслідки нічного вибуху у житловій багатоповерхівці:

Кличко розповів про наслідки нічного вибуху в Києві / скриншот

Повітряні атаки по Україні

У ніч на 20 червня у низці областей України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими окупантами балістичних ракет та ударних БПЛА. Вибухи прогриміли у Львові, Запоріжжі, Києві. У столиці працювали сили ППО, у Львові був "приліт".

У Повітряних силах повідомили, що окупанти завдали удару іранськими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об'єктах України.

Всього окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалося знищити силами протиповітряної оборони.

У ніч на понеділок, 19 червня, російська окупаційна армія атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе і ракетами. У східних і південних областях оголошували повітряну тривогу. В Одеській області були чутні вибухи, працювала ППО.

Противник завдав удару на південному і східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" і чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Повітряні цілі були знищені силами ППО.

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