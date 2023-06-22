У Києві пролунав вибух у багатоповерхівці, почалася пожежа: є жертви та постраждалі

Вночі 22 червня в Києві прогримів вибух і почалася пожежа в багатоповерхівці. НП не пов'язана з ворожими обстрілами. За попередніми даними, в одній з квартир стався витік газу. Зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир. Було врятовано 18 осіб. Двоє людей отримали травми, є жертви.
Як повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації, вибух пролунав о 3:45 в Дніпровському районі по вул.Малишка в 16-поверховому житловому будинку.
"Попередньо, через витік газу стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на двох поверхах, виникло загоряння на площі 150 кв. м", – повідомив глава КМВА Сергій Попко.
Пізніше він уточнив, що ліквідується пожежа на 7-му і 8-му поверхах на площі 250 м. кв.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газу в 16-поверхівці зруйновано 4 і пошкоджено 6 квартир.
Врятовано 18 осіб. До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки.
На місці працюють психологи ДСНС.
"На місці вибуху працює 6 ланок газодимозахисної служби. В даний час 2 людини травмовані. 18 - врятовані. Рятувальні роботи тривають", - повідомив Попко.
Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram, що під завалами багатоповерхівки знайшли тіло одного загиблого.
"Під завалами в пошкодженій частині 16-поверхового будинку в Деснянському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху з'ясовують фахівці", - написав Кличко.
Близько восьмої години ранку стало відомо, що кількість жертв вибуху зросла.
"Двоє людей загинули внаслідок вибуху в 16-поверховому будинку в Дніпровському районі столиці. Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці", - повідомив у Telegram Кличко.
З ушкоджених квартир врятували 18 людей. Загалом евакуювали людей з усіх будинків будинку.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Причини вибуху з'ясовують спеціалісти.
Місто вже визначило два інтернати у Дніпровському районі для тимчасового проживання людей із пошкодженого будинку.
Дивіться відео - Кличко розповідає про наслідки нічного вибуху у житловій багатоповерхівці:
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Повітряні атаки по Україні
У ніч на 20 червня у низці областей України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими окупантами балістичних ракет та ударних БПЛА. Вибухи прогриміли у Львові, Запоріжжі, Києві. У столиці працювали сили ППО, у Львові був "приліт".
У Повітряних силах повідомили, що окупанти завдали удару іранськими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об'єктах України.
Всього окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалося знищити силами протиповітряної оборони.
У ніч на понеділок, 19 червня, російська окупаційна армія атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе і ракетами. У східних і південних областях оголошували повітряну тривогу. В Одеській області були чутні вибухи, працювала ППО.
Противник завдав удару на південному і східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" і чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Повітряні цілі були знищені силами ППО.
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