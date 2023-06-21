На Хмельниччині пролунали вибухи: що відомо

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку та про загрозу застосування РФ іранських ударних безпілотників типу "Shahed".

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Під час повітряної тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи / pixabay.com, Telegram

У ніч на 21 червня в низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ракетних і дронових атак. У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Повітряна тривога була оголошена після 1:22 ночі. У Повітряних силах ЗСУ в Telegram повідомлялося про рух ударних дронів типу "Шахед" у Сумській, Черкаській, Кіровоградській областях. На Київщині була загроза застосування "Шахедів", у Вінницькій, Житомирській, Тернопільській областях - ризик ракетно-дронової атаки російських окупантів, а в Чернівецькій, Рівненській та Хмельницькій областях - ракетна небезпека.

Вибухи в Хмельницькій області

Жителі Хмельницької області чули вибухи близько п'ятої години ранку. Можливо це була робота сил ППО. Вибухи також підтвердили і місцеві чиновники.

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"У Хмельницькій області було чути вибухи. Залишайтеся в укриттях!"- йдеться у повідомленні Telegram-каналу Хмельницької обласної військової адміністрації.

Незадовго до цього в командуванні ЗС заявили, що в Тернопільській області є ракетна небезпека, а також існує загроза застосування РФ іранських ударних безпілотників типу "Shahed".

Де саме на Хмельниччині пролунали вибухи, місцева влада не уточнює.

Додамо, що о 05:22 тривогу на Хмельниччині вже було скасовано.

Що кажуть у Генштабі

За даними Генштабу ЗСУ, сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового ракетного та авіаційного ударів іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по Україні 33 іранськими ударними БпЛА типу "Shahed", 7 зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування "Іскандер-М" по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних БпЛА "Shahed".

Повітряні атаки по Україні

У ніч на 20 червня у низці областей України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російськими окупантами балістичних ракет та ударних БПЛА. Вибухи прогриміли у Львові, Запоріжжі, Києві. У столиці працювали сили ППО, у Львові був "приліт".

У Повітряних силах повідомили, що окупанти завдали удару іранськими боєприпасами Shahed-136/131 по військових та інфраструктурних об'єктах України.

Всього окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалося знищити силами протиповітряної оборони.

У ніч на понеділок, 19 червня, російська окупаційна армія атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе і ракетами. У східних і південних областях оголошували повітряну тривогу. В Одеській області були чутні вибухи, працювала ППО.

Противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами "Калібр" і чотирма ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Повітряні цілі були знищені силами ППО.

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