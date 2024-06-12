Пішки вийшла з окупації на розбитий міст: український дрон врятував жінку на Херсонщині

У Херсонській області жінка пішки вийшла з російської окупації і врятувалася завдяки українському дрону, який вказав їх шлях на підконтрольну Україні територію. Відео з дивовижною історією порятунку вже з’явилися в Мережі.
Що відомо про жінку
Жінка розповіла військовим, що на початку повномасштабного вторгнення жінка виїхала до Росії, повідомляє видання "Мост".
. Вона декілька разів переїжджала, але все ж вирішила повернутися в Україну.
Спершу вона виїхала з Бєлгорода та дісталась Джанкоя. Після цього вона доїхала до Скадовська та Раденська. Російські окупанти підвезли жінку з Раденська до Олешок. У місті вона переночувала і пішки пішла до Антонівського мосту.
Унікальна евакуація
Жінка вийшла з окупованого міста Олешки і хотіла перейти на правий берег Херсонщини через Антонівський міст. Вона вже на самому мосту дізналася про те, що він зруйнований. У цей момент жінка побачила, що над нею кружляє дрон. Оператор дрона помітив жінку і наблизив до неї безпілотник, тоді вона показала свій український паспорт. Дроном їй вказали шлях до позицій українських військових на лівому березі.
Дивіться відео з унікальною евакуацією жінки з Херсонської області:
"Це жінка 73-го року народження. Вона прямувала в сторону правого берега. Вона йшла, пройшла весь шлях, ніхто її не виходив затримувати, бо це було небезпечно. Коли вона почула, що її супроводжує дрон, вона дістала свій паспорт громадянки України і показала на камеру, що вона українка і хоче додому. Дрон почав її супроводжувати в напрямку, де є укриття, де нічого не загрожує здоров’ю і життю жінки. Хлопці вибігли, забрали її в укриття і чекали подальших команд на евакуацію цієї жінки", - сказав молодший сержант Сил оборони Херсона з позивним "Макс".
Вже після цього жінку посадили у човен та переправили на правий берег Херсонщини. Нині вона перебуває у безпеці та добре себе почуває. Слід зазначити, що сама евакуація тривала 6 годин через небезпеку ударів, а самі військові називають її унікальною.
"Це унікальний випадок. Унікальний тим, що люди, не дивлячись на всі ризики і страх долають такий шлях, що повернутися додому", - каже військовий.
Водночас наші захисники не заперечують, що це справжня "лотерея".
Раніше повідомлялося, військовий два дні йшов з кулею прямо в серце і дивом вижив. Він отримав кулю в шию під час боїв за роботу, але вона дісталася серцю. Військовий зізнався, що після поранення він думав весь час про своїх маленьких дочок і з останніх сил намагався врятуватися, щоб ще раз побачити їх.
Також Главред розповідав про те, що життя воїна під Бахмутом дивом врятував хліб. Ворожа куля продірявила автомобіль, рюкзак і застрягла в буханці.
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