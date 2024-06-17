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Дрони ГУР вночі вдарили по військових об’єктах у трьох регіонах РФ – ЗМІ

Альона Вороніна
17 червня 2024, 12:01
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Зокрема, в одній з російських областей були атаковані металургійний комбінат і тракторний завод, які окупанти використовували у військових цілях.
Взрывы в РФ
Дрони ГУР вночі вдарили по військових об’єктах у трьох регіонах РФ/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрін

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України у ніч на 17 червня атакували військові об’єкти російських окупантів у трьох областях країни-агресорки Росії.

Удари по об’єктах росіян відбулися у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях РФ. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у ГУР МОУ.

Ціллю українських дронів стали, зокрема, Новолипецький металургійний комбінат і місцевий тракторний завод. Згідно з повідомленням джерела, обидва підприємства використовуються росіянами у військових цілях. У районі цих об’єктів місцеві жителі чули звуки вибухів і роботу ППО.

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Також про повітряну загрозу повідомляли губернатори Липецької і Воронезької областей Росії.

Місцеві мешканці повідомляли у соціальних мережах, що близько третьої години ночі за місцевим часом було чутно вибухи над територією Воронезької області. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Вибухи у Росії – останні новини

Раніше повідомлялося, що 9 червня під Бєлгородом пролунали потужні вибухи. Російські окупанти знову потрапили під "роздачу".

Також у ніч на 14 червня в РФ скиглили через масову атаку дронів – у 4 областях були вибухи, на Шебекіно впала авіабомба. Дрони були помічені у Ростовській, Воронезькій і Курській областях. У місті Морозівськ міг бути атакований аеродром, де дислокуються Су-34 та Су-24.

Нагадаємо, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар раніше сказав, по яких об’єктах в РФ треба бити. Удари по російських НПЗ дають позитивний результат, але для того, щоб завдати окупантам найбільшої шкоди, потрібно бити по інших об’єктах.

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