Дрони ГУР вночі вдарили по військових об’єктах у трьох регіонах РФ – ЗМІ

Зокрема, в одній з російських областей були атаковані металургійний комбінат і тракторний завод, які окупанти використовували у військових цілях.

https://glavred.net/ukraine/drony-gur-nochyu-udarili-po-voennym-obektam-v-treh-regionah-rf-smi-10573604.html Посилання скопійоване

Дрони ГУР вночі вдарили по військових об’єктах у трьох регіонах РФ/ колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скрін

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України у ніч на 17 червня атакували військові об’єкти російських окупантів у трьох областях країни-агресорки Росії.

Удари по об’єктах росіян відбулися у Бєлгородській, Воронезькій та Липецькій областях РФ. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у ГУР МОУ.

Ціллю українських дронів стали, зокрема, Новолипецький металургійний комбінат і місцевий тракторний завод. Згідно з повідомленням джерела, обидва підприємства використовуються росіянами у військових цілях. У районі цих об’єктів місцеві жителі чули звуки вибухів і роботу ППО.

відео дня

Також про повітряну загрозу повідомляли губернатори Липецької і Воронезької областей Росії.

Місцеві мешканці повідомляли у соціальних мережах, що близько третьої години ночі за місцевим часом було чутно вибухи над територією Воронезької області. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Вибухи у Росії – останні новини

Раніше повідомлялося, що 9 червня під Бєлгородом пролунали потужні вибухи. Російські окупанти знову потрапили під "роздачу".

Також у ніч на 14 червня в РФ скиглили через масову атаку дронів – у 4 областях були вибухи, на Шебекіно впала авіабомба. Дрони були помічені у Ростовській, Воронезькій і Курській областях. У місті Морозівськ міг бути атакований аеродром, де дислокуються Су-34 та Су-24.

Нагадаємо, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар раніше сказав, по яких об’єктах в РФ треба бити. Удари по російських НПЗ дають позитивний результат, але для того, щоб завдати окупантам найбільшої шкоди, потрібно бити по інших об’єктах.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред