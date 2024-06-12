Окупанти запустили по Україні 6 ракет і 24 дрони: стали відомі наслідки атаки

Була пошкоджена низка об’єктів у різних областях, виникла пожежа. В одній з областей внаслідок атаки окупантів постраждала сім’я з дитиною.

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Наслідки атаки у Дніпропетровській (зліва) та Київській (справа) областях/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, ДСНС України у Київській області

Країна-агресорка Росія у ніч на середу, 12 червня, запустила по Україні 30 засобів повітряного нападу, серед яких – 6 ракет і 24 дрони-камікадзе.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук. Він зазначив, що серед ракет, якими били окупанти, також була одна балістична ракета "Іскандер-М" – її загарбники запустили з тимчасово окупованого Криму. Лише цю ракету збити не вдалося.

Загалом окупанти запускали такі засоби повітряного нападу:

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4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область країни-агресорки Росії);

1 балістична ракета "Іскандер-М" (із території тимчасово окупованого Криму);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області Росії);

24 ударні безпілотники типу "Shahed-131/136" (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія).

Збити вдалося усі ракети і дрони, крім балістичної ракети "Іскандер-М".

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

Атака по Україні в ніч проти 12 червня/ Telegram Олещук

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

На Київщині пошкоджена низка об’єктів, є поранений

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що під час атаки тривога в області тривала майже дві години. В регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони.

Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Медичну допомогу постраждалому було надано на місці, від госпіталізації він відмовився.

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Але, станом на 07:00, через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об’єктів в двох районах області.

"Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому об’єкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки. Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі – загорілося складське приміщення. Всі служби працюють на місцях, ліквідовуючи та фіксуючи наслідки атаки. Робота триває", – зазначив Кравченко.

У ДСНС показали, як ліквідовували наслідки атаки на Київщині:

На Дніпропетровщині постраждала сім’я з дитиною

У Дніпропетровській області вночі також працювала ППО. Захисники України збили у межах області 11 "Шахедів" – по 4 у Новомосковському та Синельниківському районах, і решту – у Дніпровському, Павлоградському і Кам'янському.

"На жаль, атака окупантів не минула й без наслідків. На Синельниківщині постраждала родина. У 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани. Їм надали меддопомогу, лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені 9 приватних будинків", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також він додав, що ввечері та під ранок ворог знову бив по Нікополю – застосував артилерію і дрони-камікадзе. Внаслідок цих атак ніхто не постраждав.

Удар ракетами і дронами по Україні 12 червня – що відомо

Раніше повідомлялося, що Росія випустила цілий арсенал ракет по Україні у ніч на 12 червня, у Києві були гучні вибухи. У ніч на середу російські окупанти здійснили комбінований пуск ракет і дронів по українських містах. У Києві та області прогриміли вибухи.

Після цього стало відомо, що РФ вночі завдала комбінованого удару по Києву. Окупанти застосували для атаки ракети, зокрема і балістику, та дрони.

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