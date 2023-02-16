Вночі по всій Україні оголошували повітряну тривогу, лунали вибухи: що відомо

Вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога. У низці міст України були чути вибухи. Офіційно відомо, що в Полтавській області відпрацювала ППО, а у Львівській - є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Повітряна тривога тривала близько двох годин - з 02:35 до 4:40 години ранку.
Вибухи було чутно в Запоріжжі, Кременчуці та Дніпрі. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Telegram повідомив, що над областю відпрацювали сили протиповітряної оборони.
Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що російські окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури в регіоні.
"Постраждалих або жертв немає. Пожежу загасили. Деталі - згодом. Бережіть себе. Не ігноруйте сирен", - написав він на своєму каналі у Telegram.
ППО відпрацювала також у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Черкаській та Київській областях.
У мережі пишуть, що Харківську область обстрілюють із С-300 з боку російського Бєлгорода. У Запорізькій області місцеві жителі чують вибухи.
Пізніше деталі нічної ракетної атаки РФ розкрила керівник пресцентру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти випустили по Україні вісім "Калібрів".
"ППО Південного напрямку спрацювало на відмінно - збито всі 8 ракет. 6 - над Миколаївщиною, 2 - над Херсонщиною. На жаль, разом з цим ворог використовував й інші способи ураження - це була міксована атака, зокрема, із застосуванням дронів і літаків цивільної авіації. Знаємо, що є влучання у Львівську область", - розповіла вона.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак також прокоментував нічну ракетну атаку росіян.
"Вночі запускали БПЛА та ракети. На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Росіяни дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралося з більшістю ворожих ракет та БПЛА ", - написав він.
Удари РФ по Україні 9 і 10 лютого
У ніч з 9 на 10 лютого російські окупанти завдали масованих ударів по мирних українських містах - Дніпру, Запоріжжю та Харкову.
У Харкові зафіксовано 10 прильотів, у Дніпропетровській області збили 2 дрони-камікадзе, а по Запоріжжю за годину запустили 17 ракет.
Вранці 10 лютого ворожі російські війська розпочали нову серію атак проти України.
Як повідомляли представники Київської міської військової адміністрації, уламки збитої ракети в Голосіївському районі пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі.
Також відомо, що російська армія влучила по декількох об'єктах високовольтної інфраструктури в східному і західному, південному регіонах України, що призвело до перебоїв з електропостачанням в деяких областях.
Вибухи пролунали у Хмельницькому. Частина обласного центру внаслідок ударів окупантів залишилася без електрики.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що солдати і офіцери ЗСУ ввечері 9 лютого і вранці-вдень 10 лютого знищили 61 крилату ракету і п'ять безпілотників російських окупантів.
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