Нова атака росіян: удари по Харкову, Запоріжжю та Дніпру

У Харкові зафіксовано 10 прильотів, у Дніпропетровській області збили 2 дрони-камікадзе, а по Запоріжжю за годину запустили 17 ракет.

Прильоти, вибух / колаж 241 бригада ТРО і скріншот з відео

У ніч з четверга на п'ятницю, з 9 на 10 лютого, російські окупанти знову завдали масованих ударів по мирних українських містах - Дніпру, Запоріжжю та Харкову.

Місцеві ЗМІ і чиновники заявляють, що в Харкові було 10 прильотів, в Дніпропетровській області збили 2 дрона-камікадзе, а по Запоріжжю за годину запустили 17 ракет.

Керівник Харківської ОВА Олег Синегубов в Telegram о 04:11 писав, що російські окупанти обстрілюють місто.

Потім мер Харкова Ігор Терехов написав у Telegram, що росіяни обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури міста.

"Можливі перебої з електрикою, водо - і теплопостачанням. Про жертви і руйнування інформація поки уточнюється. Всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу", — написав мер.

Потім Синегубов заявив, що в Харкові зафіксовано приблизно десять прильотів. У деяких районах спостерігаються перебої з електрикою.

У Дніпрі 9 лютого о 22:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав у Telegram, що росіяни запустили в іранські безпілотники-камікадзе Shahed.

Потім місцеві ЗМІ почали писати про знищення дронів над Дніпропетровською областю.

Трохи пізніше повітряне командування "Схід" в Facebook повідомило про те, що ніч у Дніпрі видалася "галаслива, за те нічого не прилетіло".

Приблизно о 04: 40 запорізькі ЗМІ почали писати про вибухи в місті. Повідомлялося, що росіяни запускають ракети системи С-300 з боку міста Токмак.

Пізніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що окупанти завдали 17 ударів по Запоріжжю.

"За годину в місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Виродки підступно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури", - написав він.

За його словами, інформацію про пошкодження ще затверджується.

Новий масштабний наступ РФ

Раніше військовий аналітик і офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначав, що Росія вже почала наступ, про який останнім часом всі говорять. Окупанти посилили атаки на сході України – на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Крім цього, вони здійснюють спроби наступати на Запоріжжя.

Військовий експерт Петро Черник висловив думку, що Путін може готувати "божевільні речі" на річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Для Росії на карту поставлено абсолютно все, і Кремль відчуває, що шляху назад немає.

Колишній командувач військами США в Європі генерал Бен Ходжес зазначав, що окупанти не доб'ються значного просування під час нового наступу на Україну. Навіть якщо вони зібрали 200-300 тисяч військ, залишаються проблеми з логістикою і підготовкою військових. Протягом найближчих 2-3 місяців росіяни будуть атакувати масою непідготовлених військових з метою прориву оборони української армії.

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