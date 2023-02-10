Росія атакувала Київ: уламки ракети пошкодили два авто, будинок та електромережі

Як пишуть за фактом інциденту чиновники столичної військової адміністрації, в місті працюють солдати і офіцери сил ППО.

У Києві пролунали звуки вибухів / Колаж фото УНІАН

У Києві були чути вибухи під час повітряної тривоги вранці в п'ятницю, 10 лютого. Про це повідомляється в Telegram-каналі КГВА.

Спочатку пролунав один вибух, через кілька хвилин було чути другий.

При цьому чиновники КДВА повідомляють, що в місті працюють солдати і офіцери сил ППО.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко написав, що уламки збитої ворожої ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі столиці.

"Уламки ракети пошкодили авто та дах приватного будинку в Голосіївському районі. Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!", - сказал он.

Пізніше в КМВА уточнили ці дані.

"Ракетна атака на Київ. Оперативна інформація. Уламками ракети у Голосіївському районі пошкоджено два автомобілі, будинок та електромережі.

Інформація по постраждалим уточнюється", - кажуть чиновники.

Атака росіян на Україну 9 і 10 лютого

У ніч з четверга на п'ятницю, з 9 на 10 лютого, російські окупанти знову завдали масованих ударів по мирних українських містах - Дніпру, Запоріжжю та Харкову.

У Харкові зафіксовано 10 прильотів, у Дніпропетровській області збили 2 дрони-камікадзе, а по Запоріжжю за годину запустили 17 ракет.

Вранці 10 лютого ворожі російські війська розпочали нову серію атак проти України. На суші, в морі і повітрі знаходяться російські ракетоносії, які застосовуються для ударів по об'єктах.

У Повітряних силах України повідомили, що о 8: 30 за київським часом російські окупанти запустили крилаті ракети.

"Близько 8:30 проведені пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - наголошується в повідомленні.

Пізніше в держкомпанії "Укренерго" попередили про аварійні відключення світла.

У компанії повідомили, що на деяких об'єктах на сході, півдні та півночі країни зафіксовані попадання ворожих ракет. Застосовуються вимушені відключення світла.

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