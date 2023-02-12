"Чи живий диктатор": чому Путіну важливо "відгуляти" 24 лютого - експерт

Російський диктатор особисто хоче всім розповісти про криваві "успіхи" армії РФ.

Путіну важливо "відгуляти" 24 лютого / сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін хоче "відсвяткувати" 24 лютого, щоб показати світові, що він дійсно ще живий. Він особисто хоче звернутися до Федеральних зборів РФ. Про це в ефірі FREEДОМ заявив політтехнолог Тарас Загородній.

Путін хоче особисто розповісти про криваві "успіхи" армії РФ на фронті в Україні.

"Послання до Федеральних зборів - це обов'язок Путіна у форматі міжелітної розмови. Сенатори повинні переконатися, що Путін живий. Тому що ходять чутки в Кремлі, що диктатор помер, а його роль грає актор. На цей виступ він повинен з'явитися особисто, не використовуючи двійника — цього вимагає оточення. Друге — він повинен дати меседж еліті, тому що вони повинні розуміти, чи є вихід із ситуації, куди рухається країна і що буде з їхніми інтересами", - сказав Загородній.

Путін може навіть влаштувати цілі "гуляння", щоб створити картинку, нібито в РФ "все добре і немає приводу для жалоби".

"Цим він хоче показати росіянам, що все добре, у них суцільні "успіхи". Що стосується того, чи оголосить він мобілізацію або воєнний стан — сумніваюся. Вони і так можуть набирати людей. Кордони їм не потрібно закривати, а просто підготувати списки чоловіків призовного віку, яким заборонений виїзд", — додав політтехнолог.

Що відомо про хвороби Путіна

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

Окрім того, кандидат психологічних наук Олена Рихальська вважає, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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