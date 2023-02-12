Фейгін поділився прогнозом, чи дадуть Україні 24 лютого 'подарунки' у вигляді винищувачів

Російський опозиціонер зауважив, що до виборів президента США залишилося лише півтора року. Якщо Байден допоможе Україні, це буде його головним досягненням.

Фейгін розповів, чи варто чекати винищувачів на річницю повномасштабного вторгнення / УНІАН, ua.depositphotos.com

Сполучені Штати Америки у річницю повномасштабного вторгнення оголосять про передачу українській армії озброєння, яке всі активно обговорюють. Зокрема, є ймовірність, що ЗСУ скоро отримають винищувачі. Не виключено, що президент США Джозеф Байден вже прийняв необхідні рішення. Таку думку висловив російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін.

Як зазначив Фейгін в інтерв'ю 24 каналу, такі дії можуть бути доволі вигідними для очільника США. Російський опозиціонер наголосив, що найближчим часом в рамках підтримки від США, вірогідно, можна говорити про прийняття нових санкцій, передачу нових видів озброєння для оборони та наступу. Можливо, варто розраховувати на організаційні та юридичні рішення стосовно трибуналу.

"Про ленд-ліз він підписав документ 9 травня. Символи вони люблять. 24 лютого, напевно, теж якісь символічні кроки будуть зроблені", - пояснив він.

Опозиціонер додав, такі символічні рішення мають легко конвертуватися в дещо матеріальне. Пустих слів про підтримку України буде недостатньо. На думку Фейгіна, Байден скоріше за все всі рішення вже прийняв.

"Для Байдена також важлива ефектність, до якої призводить його політична діяльність", - зазначив Фейгін.

Опозиціонер зауважив, що до виборів президента США залишилося лише півтора року. Сам же Байден дуже хоче залишитися в Білому домі ще на один термін. Якщо він допоможе Україні, це буде його головним досягненням.

"Не можна замовкнути на пів слова, тому що ти вже дав бронетехніку, щось обіцяв далі, то зупинити все на танках чи на далекобійних ракетах неможливо", - наголосив Фейгін.

За його словами, для України це суттєво важливо, щоб здобути перемогу над Москвою. Тим більше, що із Вашингтону серійно звучать заяви про Крим.

"Уже відбувається якесь примирення з тим, що схоже Крим буде раніше деокуповуватися, ніж Донбас", - додав Фейгін.

Військова допомога Україні

Нещодавно у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Як зазначила представниця Білого дому Олівія Далтон, США підтримують регулярні контакти з Україною щодо її військових потреб і надають ЗСУ багатомільярдну військову допомогу.

Разом з тим, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки не передаватимуть Україні свої бойові літаки F-16, про які просить Київ. Так, відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує він відправку літаків, які, за словами представників України, зараз є пріоритетними, Байден відповів коротко: "Ні".

Пізніше Білий дім підтримав рішення президента США Джо Байдена не відправляти в Україну літаки F-16. Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що США вже і так посилають або анонсували військову допомогу для відправки Україні, включаючи танки Abrams.

"Що я можу вам сказати, так це те, що надається велика допомога, яка буде відправлена в найближчі тижні й місяці. Ці засоби для українців будуть критично важливими для бойових дій взимку, а також навесні", - сказав Кірбі.

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