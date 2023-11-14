Вночі окупанти вдарили по Україні "Іскандером" та "Шахедами": скільки збила ППО

З району Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю РФ запустила по Україні 9 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

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РФ атакувала Україну дронами і ракетами в ніч на 14 листопада / Колаж: Главред, фото: МО РФ, відкриті джерела

У ніч на 14 листопада російські окупанти атакували Україну з використанням ударних дронів, а також балістичною та керованою авіаційною ракетами.

Як повідомили у Telegram Повітряних сил ЗСУ, з району Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю РФ зафіксовані пуски 9 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Балістична ракета "Іскандер-М" була випущена з району Джанкоя (Крим), керована авіаційна ракета Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.

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В результаті бойової роботи силами і засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України було знищено 7 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Знищено 7 "Шахедів" / Фото: t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, вночі 11 листопада російські окупанти в черговий раз атакували Україну дронами-камікадзе. Під удар потрапили Одеська та Дніпропетровська області. В результаті атак російських загарбників є руйнування, але люди, на щастя, не постраждали.

Вранці 11 листопада в Києві також прогриміли потужні вибухи. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти випустили в бік Києва балістичні ракети.

Командувач повітряними силами Микола Олещук заявив, що зенітно-ракетний комплекс Patriot збив російську балістичну ракету.

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