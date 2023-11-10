РФ атакувала Україну 6 "шахедами" і 2 ракетами: скільки цілей вдалося збити

Під ударом були п'ять областей України - Дніпропетровська, Харківська, Миколаївська, Полтавська та Київська.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-ukrainu-6-shahedami-i-2-raketami-skolko-celey-udalos-sbit-10515571.html Посилання скопійоване

РФ атакувала Україну дронами і двома ракетами / Колаж: Главред, фото: з відкритих джерел

У ніч на 10 листопада в низці регіонів України звучала повітряна тривога. Російські окупанти атакували шістьма "Шахедами" і двома керованими ракетами. Силам ППО вдалося збити 5 дронів і одну ракету Х-59.

БПЛА "Shahed-136/131" окупанти запускали з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 і одну КАР Х-59 - з повітряного простору окупованої Херсонщини, повідомили у Повітряних силах.

Під ударом були п'ять областей України.

відео дня

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п'ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Полтавській та Київській областях", - йдеться у повідомленні.

Знищено 5 ударних дронів та одну ракету Х-59 / Фото: t.me/kpszsu

Як повідомили в Київській ОВА, російські окупанти атакували область безпілотниками. Повітряна тривога тривала близько півтори години. Всі ворожі цілі було збито. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.

Уламки дрона впали в приватному секторі / Фото : t.me/mvs_ukraine

У Черкаській області уламки "Шахеда" впали на приватний сектор в Золотоніському районі. Пошкоджено кілька будівель. Постраждалих немає, повідомили в МВС.

Як повідомляв Главред, глава об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що війська РФ можуть почати обстріли критичної енергоінфраструктури України з настанням холодів. За її словами, це можливий сценарій російських окупантів, але не обов'язковий.

Російські окупанти зробили паузу в масованих ракетних ударах по Україні - востаннє така атака була півтора місяці тому, 21 вересня. Військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що з військової точки зору немає необхідності в масованій атаці. Ймовірно, агресор застосовуватиме не більше 20 ракет за один раз.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.