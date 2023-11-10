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РФ атакувала Україну 6 "шахедами" і 2 ракетами: скільки цілей вдалося збити

Анна Ярославська
10 листопада 2023, 09:38
Під ударом були п'ять областей України - Дніпропетровська, Харківська, Миколаївська, Полтавська та Київська.
Дрони, ракета Х-59
РФ атакувала Україну дронами і двома ракетами / Колаж: Главред, фото: з відкритих джерел

У ніч на 10 листопада в низці регіонів України звучала повітряна тривога. Російські окупанти атакували шістьма "Шахедами" і двома керованими ракетами. Силам ППО вдалося збити 5 дронів і одну ракету Х-59.

БПЛА "Shahed-136/131" окупанти запускали з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 і одну КАР Х-59 - з повітряного простору окупованої Херсонщини, повідомили у Повітряних силах.

Під ударом були п'ять областей України.

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"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п'ять ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Полтавській та Київській областях", - йдеться у повідомленні.

Звіт Повітряних сил
Знищено 5 ударних дронів та одну ракету Х-59 / Фото: t.me/kpszsu

Як повідомили в Київській ОВА, російські окупанти атакували область безпілотниками. Повітряна тривога тривала близько півтори години. Всі ворожі цілі було збито. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.

Уламки дрона впали в приватному секторі
Уламки дрона впали в приватному секторі / Фото : t.me/mvs_ukraine

У Черкаській області уламки "Шахеда" впали на приватний сектор в Золотоніському районі. Пошкоджено кілька будівель. Постраждалих немає, повідомили в МВС.

Як повідомляв Главред, глава об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що війська РФ можуть почати обстріли критичної енергоінфраструктури України з настанням холодів. За її словами, це можливий сценарій російських окупантів, але не обов'язковий.

Російські окупанти зробили паузу в масованих ракетних ударах по Україні - востаннє така атака була півтора місяці тому, 21 вересня. Військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що з військової точки зору немає необхідності в масованій атаці. Ймовірно, агресор застосовуватиме не більше 20 ракет за один раз.

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