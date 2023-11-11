Нічна атака дронів: в Одеській та Дніпропетровській областях є "прильоти"

Внаслідок атак російських загарбників є руйнування, але люди, на щастя, не постраждали.

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Вночі РФ атакувала Україну дронами та ракетами / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, армія inform

Вночі 11 листопада російські окупанти в черговий раз атакували Україну дронами-камікадзе. Під удар потрапили Одеська та Дніпропетровська області.

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, вчора ввечері країна-агресор РФ атакувала Одеську область ракетами, після чого окупанти запустили ударні безпілотники типу Shahed.

"Ракетами вдарили двічі в Одеський район. Окупанти влучили по дачному кооперативу. Постраждали три людини, 96-річна жінка госпіталізована, стан стабільний. Також є влучання у припортову інфраструктуру, люди не постраждали", - розповів Кіпер.

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Після ракет загарбники запустили ударні БПЛА. Сили ППО збили чотири дрони, проте було влучання по невикористовуваних будівлях. На щастя, в результаті атаки ніхто не постраждав.

Атака на Дніпроптерівщину

Російська армія в ніч на 11 листопада атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Є влучання.

"Вночі ворог масовано атакував область безпілотниками. П'ять з них збили наші захисники - у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Два "Шахеда" влучили у будівлю. На місці удару є руйнування. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували рятувальники.

Крім того, двічі за ніч окупанти вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Росіяни випустили понад півдесятка снарядів з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.

Наслідки атаки дронів на Дніпропетровщину / Аото: t.me/dnipropetrovskaODA

Повітряна атака РФ 11 листопада

У ніч на 11 листопада російські окупанти атакували Україну, випустивши 31 " Шахед" і три ракети: авіаційну Х-31, "Онікс" і С-300.

Сили протиповітряної оборони збили 19 ворожих дронів. ППО працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

На підступах до столиці збили всі дрони.

Вранці 11 листопада в Києві також прогриміли потужні вибухи. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти випустили в бік Києва балістичні ракети.

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