Нічна атака дронів: в Одеській та Дніпропетровській областях є "прильоти"

Вночі 11 листопада російські окупанти в черговий раз атакували Україну дронами-камікадзе. Під удар потрапили Одеська та Дніпропетровська області.
Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, вчора ввечері країна-агресор РФ атакувала Одеську область ракетами, після чого окупанти запустили ударні безпілотники типу Shahed.
"Ракетами вдарили двічі в Одеський район. Окупанти влучили по дачному кооперативу. Постраждали три людини, 96-річна жінка госпіталізована, стан стабільний. Також є влучання у припортову інфраструктуру, люди не постраждали", - розповів Кіпер.
Після ракет загарбники запустили ударні БПЛА. Сили ППО збили чотири дрони, проте було влучання по невикористовуваних будівлях. На щастя, в результаті атаки ніхто не постраждав.
Атака на Дніпроптерівщину
Російська армія в ніч на 11 листопада атакувала Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Є влучання.
"Вночі ворог масовано атакував область безпілотниками. П'ять з них збили наші захисники - у Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському та Криворізькому районах", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Два "Шахеда" влучили у будівлю. На місці удару є руйнування. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували рятувальники.
Крім того, двічі за ніч окупанти вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Росіяни випустили понад півдесятка снарядів з важкої артилерії. На щастя, люди не постраждали.
Повітряна атака РФ 11 листопада
У ніч на 11 листопада російські окупанти атакували Україну, випустивши 31 " Шахед" і три ракети: авіаційну Х-31, "Онікс" і С-300.
Сили протиповітряної оборони збили 19 ворожих дронів. ППО працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.
На підступах до столиці збили всі дрони.
Вранці 11 листопада в Києві також прогриміли потужні вибухи. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські окупанти випустили в бік Києва балістичні ракети.
Інші новини:
- РФ накопичує ракети: Світан назвав дату можливих ударів по Україні
- Партизани проникли на новий завод в Москві, де збирають ракети і безпілотники
- РФ атакувала Україну 6 "шахедами" і 2 ракетами: скільки цілей вдалося збити