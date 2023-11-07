РФ накопичує ракети: Світан назвав дату можливих ударів по Україні

З військової точки зору немає необхідності в масованій атаці, але є ще "путінська логіка".

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Роман Світан спрогнозував, чи буде РФ влаштовувати масовані ракетні удари по Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, МО РФ, pixabay.com

Російські окупанти зробили паузу в масованих ракетних ударах по Україні - востаннє така атака була півтора місяці тому, 21 вересня. Військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що з військової точки зору немає необхідності в масованій атаці. Ймовірно, агресор застосовуватиме не більше 20 ракет за один раз.

За його словами, за останні півтора року окупанти використовували понад дві тисячі ракет з трьох тисяч. Зараз у РФ є проблема з недоторканним запасом, його відновлюють.

"Кинджалів" у них не більше сотні, ракет Х-23 залишилося не більше 150, Х-101\555 — приблизно 150, "Калібрів" -150. Ракет "Іскандер", балістичних і крилатих — до 300. Це на межі недоторканного рівня, він у них не наповнений абсолютно. У Росії зараз запущений режим накопичення", - сказав Світан у коментарі ТСН.

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Експерт вважає, що РФ буде використовувати ракети для атак по території України, але поки – в обмеженій кількості.

"Використовувати по нашій території вони будуть у міру необхідності. Можливо, в разі виникнення політичної необхідності буде здійснена якась атака", - сказав Світан.

"З військової точки зору ракети будуть використовувати точково – по 3 або по 5. Максимум - два десятки. З військової точки зору немає необхідності в масованій атаці. Великих атак я не бачу", - додав він.

Експерт пояснив, що раніше окупанти намагалися влаштувати блекаут, тому масовані атаки були.

"Не вийшло, втратили кілька тисяч ракет і досягли дна недоторканного запасу. Недоторканний запас - це кількість ракет, необхідна для захисту всієї території Росії, тому повторювати масовані атаки з військової точки зору немає сенсу. Якщо вони зараз використовують свою тисячу ракет, то вийдуть на нуль. Іншими словами, виходячи з військової логіки, масованої атаки зараз ніхто здійснювати не повинен", - вважає Світан.

Пр цьому варто враховувати ще й "путінську логіку", відповідно до якої господар Кремля може наказати здійснити атаки на якісь дати, наприклад, на Новий рік.

"А це вже прогнозується не військовими, а психотерапевтами, вони більше в цьому розбираються", - сказав він.

Світан вважає: є шанси, що цього року відключення електроенергії взимку не стануть такими масштабними, як минулоріч.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ракетні удари РФ по Україні

Українців неодноразово попереджали, що взимку російські окупанти посилять ракетні удари по Україні. У Головному управлінні Міноборони розповіли, що зараз у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного і стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстані у понад 350 кілометрів.

Російські окупанти можуть одночасно запускати по Україні до 56 крилатих ракет типу "Калібр". Про це заявила керівник пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

В Інституті вивчення війни заявили, що російські окупанти змогли збільшити запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося.

Генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що країна-агресор готується до нових ракетних обстрілів України.

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