Уночі небо над Україною осяяло дивне блакитне світло: що це було

Спалах у небі бачили в Дніпропетровській та Харківській областях, а також на Полтавщині, Сумщині, Запоріжжі.

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Вночі над Україною, ймовірно, згорів метеор / Колаж: Главред, фото: скріншот

У ніч на 1 травня 2024 року в небі над Україною помітили дивний спалах. Військові кажуть, що він не пов'язаний із військовими діями. Астрономи поки що офіційно не коментували інцидент, але варто зазначити, що наразі триває метеоритний потік Аквариди.

Українці в соцмережах пишуть, що спалах у небі бачили в Дніпропетровській та Харківській областях. Також його помітили на Полтавщині, Сумщині, Запорізькій області та, ймовірно, у низці інших областей.

"Сьогодні вночі над Харковом спостерігався надяскравий метеор - болід. На кілька секунд на вулиці стало світло", - пише один із користувачів Twitter.

відео дня

Вибухів перед або після спалаху не було. За попередніми даними, це був метеор, метеорит або якесь інше космічне явище.

Нічні спалахи в небі / Колаж: Главред, фото: скріншот

Дивіться відео - У низці українських областей у небі помітили яскравийспалах:

Дивіться ще одне відео нічного спалаху над Україною:

Зазначимо, коли метеори входять в атмосферу, вони можуть створювати яскраві спалахи світла, відомі як боліди. Наразі триває один із метеорних потоків, який називається Ета-Аквариди.

Що таке метеорний потік Ета-Аквариди? Ета-Аквариди - метеорний потік Південної півкулі. Найкраще їх видно перед світанком і відомі тим, що залишають за собою стійкий газовий слід у небі. Це високоактивний метеорний потік: за ідеальних умов спостерігається до 50 метеорів на годину. У реальних умовах можна побачити близько 40 метеорів. Звідки беруться метеори Ета-Акварид? Метеори Ета-Акварид з'являються з точки в сузір'ї Водолія. Ця точка називається радіантом метеорного потоку і розташована поруч із зіркою Ета Водолія (лат. Eta Aquarii) - звідси і походить назва метеорного потоку. У 2024 році можливий сплеск активності Ета-Акварид. Зазвичай Ета-Аквариди активні з 19 квітня по 28 травня і досягають піку 5-6 травня. Звідки походять Ета-Аквариди? Більшість метеорних потоків походять від комет. Під час проходження орбітою комета залишає за собою частинки пилу і каміння. Обертаючись навколо Сонця, Земля щороку приблизно в один і той самий час перетинає шлях комети і проходить через велике скупчення її осколків. Під час проходження через атмосферу Землі ці частинки залишають яскраві смуги в нашому небі. Вважається, що Ета-Аквариди походять від комети Галлея. До слова, комета Галлея є джерелом одразу двох метеорних потоків - Ета-Акварид на початку травня та Оріонід наприкінці жовтня. Коли спостерігати Ета-Аквариди у 2024 році У 2024 році умови спостереження за метеорним потоком Ета-Аквариди хороші. Міжнародна метеорна організація рекомендує спостерігати Ета-Аквариди 3 травня між 5:00 і 08:00 за гринвічським часом, оскільки в цей час потік може проявити підвищену активність. У районі піку 5-6 травня місячне світло не стане на заваді, оскільки Місяць досягне фази молодика 8 травня. Метеорний потік можна буде побачити до або після ночі. Метеорний потік Ета-Ліріди З 3 до 14 травня проявляє активність ще один метеорний потік - Ета-Ліриди. Він досягає максимуму активності 8 травня. Радіант цього метеорного потоку розташований у сузір'ї Ліра. Ета-Ліриди - це набагато менш рясний потік, ніж Ета-Аквариди. За годину можна побачити близько 3 метеорів.

Метеор над Києвом у квітні 2023 року

19 квітня 2023 року жителі Києва побачили спалахи в небі, після чого почули вибух. У столиці та Київській області за кілька хвилин після цього оголосили повітряну тривогу.

Голова КМВА Сергій Попко заявив, що яскраве світіння повітряного об'єкта, за попередньою інформацією, було результатом падіння космічного супутника NASA на Землю. При цьому він пояснив, що повітряну тривогу оголосили для того, щоб уникнути жертв унаслідок падіння уламків супутника.

У Повітряних силах ЗСУ також зазначили, що, за попередньою інформацією, спалахи над Києвом пов'язані з падінням супутника або метеорита, і додали, що це уточнюється.

Однак пізніше в NASA заявили, що спалахи в Києві не пов'язані з падінням їхнього супутника, адже на той момент він усе ще перебував на орбіті.

Пізніше стало відомо, що над Києвом пролетів справжній метеор.

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