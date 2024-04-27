Якою буде погода у травні 2024 року: синоптик розповіла про погодні "сюрпризи"

Температура повітря підвищиться перед Великоднем, також у цей період часу припиняться опади.

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Якою буде погода у травні 2024 року/ unsplash.com

Погода в Україні у травні 2024 року буде досить теплою. Температура підвищиться якраз перед Великоднем, і в той же час також припиняться опади.

Про те, якою буде погода у травні, розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух, повідомляють "Вікна".

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Метеоролог зазначила, що, згідно з розрахунками Європейського центру середньотермінових прогнозів, очікується, що середня місячна температура повітря у травні може на 1-2 градуси перевищувати кліматичну норму у західних, південних і південно-східних областях України. У той же час в інших областях вона зберігатиметься на рівні норми.

Травень може бути досить теплим. Погода сильно покращиться якраз перед Великоднем – тоді температура повітря суттєво підвищиться і припиняться опади.

"Можливі ще деякі грози, часом проходитимуть опади в певних регіонах, але такої вже дощової погоди, яку ми спостерігали упродовж останнього тижня, коли погоду в Україні зумовлювали циклони, які виходили зараз, уже не очікується", – сказала метеоролог.

Також вона зазначила, що у травні уже не очікується заморозків, а якщо вони й будуть, то лише у Карпатах.

Погода у Києві у травні 2024/ meteoprog

Якою буде погода влітку 2024

Метеоролог Віра Балабух зазначає, літо 2024 року в Україні буде ймовірніше теплим, а не спекотним. Але температура повітря може бути на кілька градусів вищою за норму. Тривалих періодів сильної спеки очікувати не варто.

"Відповідно, і дуже малоймовірні затоки арктичних повітряних мас, коли температура повітря може знижуватися. Тобто нас чекає хороше, тепле літо", – зазначає Балабух.

Також влітку не очікується аномально великої кількості опадів. Погода може бути найбільш нестійкою у липні – в цей місяць можливі зливи та грози.

Крім цього, метеоролог не виключає, що можуть бути такі "сюрпризи", як пил із Сахари. За словами Віри Балабух, це звичне явище для помірних широт Європи та України. Вона зазначила, що подібні явища є цілком нормальними, вони траплялися і в попередні роки, просто українці не звертали на них увагу.

У той же час метеоролог зазначає, що зараз можна говорити лише про тенденції погоди травень і на літо, адже точний прогноз можна давати лише на найближчі п’ять діб.

Хто така Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україну йде небезпечна погода. Погіршення погоди скоро накриє багато областей, але надовго воно не затримається.

Також повідомлялося, що в Україну вривається актициклон – синоптики розповіли, де влупить 29-градусна спека. Синоптики прогнозують, що лише на території деяких областей вночі будуть грозові дощі.

Нагадаємо, народний синоптик попередив, що на Україну чекає нова аномалія. Якою буде погода на Великдень 5 травня в Україні розповів Главреду народний синоптик Станіслав Щедрін.

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