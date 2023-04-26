Летів над Києвом зі швидкістю майже 30 км на секунду: стало відомо, де саме впав метеор

Метеор, який пролетів над столицею, був діаметром близько півметра і масою 200-300 кг.

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Стало відомо про те, де впав метеор і яким він був / Колаж фото скріншот з відео

Над Києвом увечері 19 квітня пролетів справжній метеор. Багато жителів столиці та області побачили потужні спалахи. Цей метеор летів зі швидкістю 29 км/сек і був діаметром близько півметра. Це підтвердили в Міжнародної метеорної організації.

Варто відзначити, що розрахункова початкова маса метеора була в районі 200-300 кг. Вперше космічне тіло побачили на висоті 98 км. Тоді воно пролетіло над Великою Димеркою. Метеор летів на південний захід і над Києвом він пролетів на висоті 80 км.

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Перший великий спалах стався на висоті 38 км, а другий - на висоті 32,5 км. Після цього швидкість падіння боліда знизилася. Це вказує на те, що метеор розірвався на осколки, розміри яких не перевищували 1 кг.

Після цих яскравих спалахів сталося ще 3 невеликих на висоті 31, 30 і 29,5 км відповідно. Останній раз метеор бачили на висоті 28 км. Тоді його швидкість падіння становила близько 10 м/с.

Стало відомо, де впав метеор, що летить над Києвом / International Meteor Organization

Загалом час падіння метеора тривав 5 секунд. Його більша частина перетворилася на пил, але також могли залишитися і дрібні осколки. Експерти повідомляють, що вони могли впасти десь між населеними пунктами Попільня, Романівка, Строків і Паволоч.

Яскраві спалахи над Києвом

Раніше жителі Києва побачили спалахи в небі, після чого почули вибух. У столиці та Київській області через кілька хвилин після цього оголосили повітряну тривогу.

Глава КМВА Сергій Попко заявив, що яскраве світіння повітряного об'єкта, за попередньою інформацією, було результатом падіння космічного супутника NASA на Землю. При цьому він пояснив, що повітряну тривогу оголосили для того, щоб уникнути жертв в результаті падіння уламків супутника. В Повітряних силах ЗСУ також зазначили, що, за попередньою інформацією, спалахи над Києвом пов'язані з падінням супутника або метеорита і додали, що це уточнюється.

Однак пізніше у NASA заявили, що спалахи в Києві не пов'язані з падінням їх супутника, адже на той момент він все ще знаходився на орбіті.

Дивіться відео про те, що насправді відбулося в небі над Києвом 19 квітня:

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