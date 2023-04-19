'Небо стало зеленим': у Києві стався потужний вибух, терміново оголошена тривога

Після потужних вибухів у Києві була оголошена повітряна тривога. В ОП відреагували на вибух у Києві.

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Вибух у Києві / УНІАН, скріншот

У Києві вночі, 19 квітня, місцеві жителі повідомляють про звуки, подібні вибухам і яскравій заграві в небі.

Як повідомляють жителі столиці та Київської області, в небі була заграва зеленого кольору.

Відзначимо, в Telegram Київської обласної державної адміністрації повідомляється, що в небі над Київською областю виявили повітряну ціль.

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"Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші - нічого не знімайте та не публікуйте в мережу", - йдеться в повідомленні.

Після вибуху в Києві та області оголосили повітряну тривогу.

Станом на 22.20 повітряну тривогу оголосили в Києві, Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Також вона оголошена вже кілька місяців у тимчасово окупованому Криму та Луганській області.

Що за вибух був у Києві

Глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на вибух у Києві.

Єрмак закликав чекати на офіційну інформацію від Повітряних сил.

Вибухи в Києві

Нагадаємо, 28 березня, російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе типу Shahed. Всі ворожі БПЛА були збиті. При цьому уламки збитих цілей впали на нежитлове приміщення в Святошинському районі, спровокувавши пожежу.

27 березня в ряді областей України оголосили повітряну тривогу. Сирена звучала в тому числі і в столиці. Прогриміли кілька вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що у столиці були вибухи в Оболонському та Святошинському районах. У Святошинському районі загорілося приміщення магазину.

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