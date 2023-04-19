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Вибух у Києві: на Землю впав космічний супутник NASA

Марія Тупік
19 квітня 2023, 23:42 оновлено 20 квітня, 00:03
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Напередодні в NASA анонсували, що цієї ночі в атмосфері Землі повинен згоріти супутник.
НЛО в Києві
Вибух у Києві / скріншот, колаж Главред

Жителі Києва та області ввечері середи, 19 квітня, спостерігали в небі яскравий спалах. В цей час був оголошений сигнал повітряної тривоги.

У Telegram-каналах стрімко поширилося відео, як над Києвом і областю яскраво спалахує невідомий об'єкт.

Напередодні в NASA анонсували, що цієї ночі в атмосфері Землі повинен згоріти супутник. Ймовірно, саме це і було причиною спалаху.

відео дня

Таку інформацію підтвердили і в Київській міській військовій адміністрації.

"Близько 22:00 19 квітня в межах Києва в небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків-була оголошена повітряна тривога", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, українські сили протиповітряної оборони в роботу не вступали.

Вибух у Києві

При цьому в повітряних силах ЗСУ поки не можуть підтвердити інформацію про падіння супутника, повідомив представник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Заграва в Києві

Вибух у Києві 19 квітня

Жителі Києва та області ввечері в середу, 19 квітня, спостерігали в небі яскравий спалах.

В цей час був оголошений сигнал повітряної тривоги.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що потрібно дочекатися офіційно інформації.

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