Вибух у Києві: на Землю впав космічний супутник NASA

Жителі Києва та області ввечері середи, 19 квітня, спостерігали в небі яскравий спалах. В цей час був оголошений сигнал повітряної тривоги.
У Telegram-каналах стрімко поширилося відео, як над Києвом і областю яскраво спалахує невідомий об'єкт.
Напередодні в NASA анонсували, що цієї ночі в атмосфері Землі повинен згоріти супутник. Ймовірно, саме це і було причиною спалаху.
Таку інформацію підтвердили і в Київській міській військовій адміністрації.
"Близько 22:00 19 квітня в межах Києва в небі спостерігалося яскраве світіння повітряного об'єкта. За попередньою інформацією, це явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків-була оголошена повітряна тривога", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
За його словами, українські сили протиповітряної оборони в роботу не вступали.
При цьому в повітряних силах ЗСУ поки не можуть підтвердити інформацію про падіння супутника, повідомив представник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
Вибух у Києві 19 квітня
Жителі Києва та області ввечері в середу, 19 квітня, спостерігали в небі яскравий спалах.
В цей час був оголошений сигнал повітряної тривоги.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що потрібно дочекатися офіційно інформації.
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