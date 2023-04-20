Яскравий спалах у небі над Києвом залишається загадкою: у NASA спростували падіння супутника над столицею

Супутник RHESSI все ще знаходився на орбіті в момент спостереження спалаху в київському небі.

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Спалах у небі над Києвом 19 квітня налякав жителів / Фото NASA, скріншот

Спалах над Києвом пізно ввечері 19 квітня не був падінням супутника RHESSI. Про це заявили в американському космічному агентстві NASA.

В атмосферу дійсно повинен був входити цей апарат, проте траєкторія його падіння непорівнянна з координатами Києва та України в цілому. Більш того, вхід в той день не був здійснений, повідомляє ВВС.

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"Супутник все ще знаходився на орбіті в момент спостереження спалаху і повернеться в атмосферу Землі вночі", – сказав представник Управління комунікацій NASA Роб Маргетта.

Він підкреслив, що NASA і Міністерство оборони США продовжують відстежувати RHESSI.

Зазначимо, космічний апарат RHESSI, який використовується для спостереження за сонячними спалахами, був запущений на низьку навколоземну орбіту в 2002 році та виведений з експлуатації в 2018 році.

Тим часом Головному центрі спеціального контролю повідомили, що 19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія.

"Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія ймовірно пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

У ГЦСК на території України зареєстрували високоенергетичну акустичну подію / gcsk.gov.ua

Дивний спалах у небі та вибух у Києві

Близько 22:00 ввечері 19 квітня жителі Києва побачили зелений спалах у небі, а потім пролунав звук вибуху. За кілька хвилин було оголошено повітряну тривогу.

Спалах у небі над Києвом 19 квітня / скріншот

Пізніше глава Офісу президента написав у Telegram, що в столиці працює ППО, але потім видалили повідомлення і закликав чекати коментаря від Повітряних сил України.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що яскраве світіння повітряного об'єкта, за попередньою інформацією, це стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA.

"Щоб уникнути жертв від падінь на землю уламків, була оголошена повітряна тривога. ППО не працювала", - повідомив він.

Пізніше в Повітряних салах повідомили, що, за попередньою інформацією спалахи над Києвом близько 22:30 пов'язані з падінням супутника/метеорита. Інформація уточнюється.

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