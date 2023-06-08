Росіяни вдарили ракетами по Умані: постраждалі у важкому стані

В результаті ракетного обстрілу постраждали щонайменше 8 людей.

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Окупанти обстріляли Умань ракетами / Колаж: Главред, фото: t.me/mvs_ukraine

Російські окупанти вдарили ракетами по Умані на Черкащині. На місці "прильоту" почалася пожежа. Про це розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Повідомляється, що російські окупанти вдарили по промисловому об'єкту та автомийці. В результаті обстрілу постраждало мінімум 8 людей. Двоє з них перебувають у важкому стані. Всі постраждалі були госпіталізовані.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

відео дня

У Мережі з'явилися відео нібито з місця "прильоту" в Умані. На кадрах видно, як за супермаркетом піднімається стовп чорного густого диму.

Дивіться відео про обстріл Умані:

Окупанти обстріляли Умань ракетами / фото: скріншот

Також у Мережі з'явилось відео зсередини зруйнованого супермаркету, поблизу якого відбувся "приліт".

Дивіться відео з наслідками ракетного удару по Умані:

Окупанти обстріляли Умань ракетами / фото: скріншот

Ракетний удар РФ по Умані 28 квітня

У ніч на п’ятницю, 28 квітня, російські окупанти атакували Україну ракетами. Зокрема, ракетного удару було нанесено по Умані Черкаської області. Одна з ракет вдарила в багатоповерхівку – там був зруйнований під'їзд і спалахнула пожежа. Також приліт був по складських будівлях в місті.

Загалом відомо про 23 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Умані, з яких п’ятеро дітей. Також в результаті ракетної атаки постраждали щонайменше 18 людей, з них 9 перебувають у лікарні.

У мережі з’явилося відео, як чоловік, який дивом вижив тієї ночі, зі сльозами на очах називає сусідів, з якими він вже ніколи не зможе зустрітися та поговорити. Чоловік стверджує, що у цьому будинку всі були своїми. Люди знали один одного і дружили. Вони всі заселилися у будинок ще у 1993 році, коли його здали в експлуатацію.

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