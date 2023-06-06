Ракетний удар по Києву 6 червня: сили ППО збили всі повітряні цілі

У небі над Україною сили ППО збили всі 35 із запущених 35 крилатих ракет. Більшість Х-101 / Х-555 прямувала в бік столиці.

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Ракетний удар РФ було завдано по Україні з району Каспійського моря / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У ніч на 6 травня російські окупанти знову атакували Київ ракетами. Масована ракетна атака крилатими ракетами типу Х-101/555 була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, силами та засобами ППО у повітряному просторі навколо столиці було виявлено та знищено понад 20 повітряних цілей ворога.

"Всі збиті, влучень не було", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі пошкоджено дорожнє покриття, лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину. Інформація про постраждалих в даний момент не надходила.

У Дніпровському районі (Воскресенські сади) були виявлені уламки ракети на даху приватної будівлі. Загоряння та постраждалих, за попередніми даними, немає. Інформація уточнюється.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в небі над Україною сили ППО збили всі 35 із запущених 35 крилатих ракет. Більшість Х-101 / Х-555 прямувала в бік столиці.

"Вночі 6-го червня 2023 року в період з 00:30 по 04:00 годин окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Атакували традиційно - з району Каспійського моря з шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс", - йдеться у повідомленні.

Сили ППО збили 35 з 35 ракет / t.me/kpszsu

Ракетний удар по Україні 4 червня

У ніч на неділю, 4 червня, російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Києву, але всі повітряні цілі були збиті на далеких підступах до міста, тому жителі столиці не чули вибухів. Про це повідомили в Київській міській адміністрації.

У Повітряних силах уточнили, що з 01:00 по 04:00 4 червня 2023 року противник застосував п'ять іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – вони були випущені з шести стратегічних бомбардувальників 95МС з району Каспію.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Як повідомив повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, сили ППО змогли знищити не всі повітряні цілі - дві ракети влучили в аеродром неподалік від Кропивницького.

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