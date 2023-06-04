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Нічна атака РФ на Україну: дві ракети влучили в аеродром біля Кропивницького

Анна Ярославська
4 червня 2023, 11:08 оновлено 4 червня, 11:14
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У ніч на 4 червня російські окупанти атакували аеродром неподалік Кропивницького. Туди влучили дві ракети загарбників.
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат розкрив подробиці ракетної атаки на Україну 4 червня / Колаж: Главред, фото: milin.ua, УНІАН

У ніч на 4 червня російські окупанти атакували Україну ракетами. Сили ППО змогли знищити не всі повітряні цілі - дві ракети влучили в аеродром неподалік Кропивницького. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"З шести ракет чотири знищила ППО, а дві, на жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького. Про наслідки я зі зрозумілих причин не буду вам говорити", - розповів Ігнат.

Дивіться відео - Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розкрив подробиці ракетної атаки на Україну 4 червня:

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Також є пошкодження в Сумській області через нічну атаку дронів.

"5 ударних дронів (випустила РФ, - ред.). Це з району аеродрому Сеща з північного напрямку. Атакували вони Сумську область. Там є уражені об'єкти інфраструктури, про це, можливо, більше повідомлять місцеві", - заявив спікер.

За даними Сумської ОВА, вночі над регіоном збили один дрон-камікадзе, але й були влучення. У Середино-Будській громаді через нічну атаку дронів пошкоджено будівлю агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі.

У Шосткинській громаді пошкоджена територія міського парку, а в Миколаївській - нежитлові приміщення.

Ракетний удар по Україні 4 червня

У ніч на неділю, 4 червня, російські окупанти намагалися завдати ракетного удару по Києву, але всі повітряні цілі були збиті на далеких підступах до міста, тому жителі столиці не чули вибухів. Про це повідомили у Київській міській адміністрації.

У Повітряних силах уточнили, що з 01:00 по 04:00 4 червня 2023 року противник застосував п'ять іранських ударних БпЛА "Shahed-136/131" з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – вони були випущені з шести стратегічних бомбардувальників 95МС з району Каспію.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

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