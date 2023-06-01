УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Останнє літо Путіна": в ОП жорстко відповіли на ракетний удар РФ по Києву

Олексій Тесля
1 червня 2023, 17:42 оновлено 1 червня, 17:54
364
Україна повинна перемогти, щоб РФ боялася нас ще багато років, каже Михайло Подоляк.
Путін, Подоляк
Михайло Подоляк жорстко прокоментував перспективи Володимира Путіна / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував новий ракетний удар РФ по Києву в ніч на 1 червня.

Замість Дня захисту дітей, РФ "святкує день вбивства дітей", заявив він у коментарі 24 каналу.

"Безумовно, 1 червня остаточно зафіксувало, що ніякого відношення до сучасної цивілізації у Росії точно немає. Це все фікція. Вони кажуть: "Ми святкуємо День захисту дітей". Всього цього немає. Вони святкують не день захисту дітей, а день вбивства дітей. Це офіційне свято Росії - день вбивства дітей", - сказав представник ОП.

відео дня

За його словами, почалося літо – "останнє для Путіна", яке Росія використовує, щоб убити якомога більше дітей.

"Ми повинні перемогти у війні для того, щоб вони боялися ще багато років, щоб коли вони будуть бачити слово "Україна", то сиділи в "мокрих штанцях". Це єдиний фактор, який буде їх стримувати. Вони повинні боятися безжального покарання", - зазначив Подоляк.

Подоляк додав, що фіксація цього програшу повинна бути дуже жорсткою: "Потрібно напрацьовувати різні програми, щоб Росію покарали юридично".

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, 1 червня окупанти РФ здійснили нову атаку на Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування по ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 з 10 випущених ракет, однак внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити в закрите бомбосховище. Отримали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці.

Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.

Більше новин:

Михайло Подоляк війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

"Останнє літо Путіна": в ОП жорстко відповіли на ракетний удар РФ по Києву

"Останнє літо Путіна": в ОП жорстко відповіли на ракетний удар РФ по Києву

17:42 Україна
В Україні прийняли серйозне рішення щодо укриттів після трагедії в Києві

В Україні прийняли серйозне рішення щодо укриттів після трагедії в Києві

17:39 Україна
Кучма засвітився на Лазурному березі Франції

Кучма засвітився на Лазурному березі Франції

16:26 Світ
Всі головні новини

Останні новини

19:06

У Німеччині дали відповідь про передачу ракет Taurus Україні

18:54

Потужний вибух і клуби диму: у центрі Бєлгорода вибухнув безпілотникВідео

18:38

"Налякаєте людей": у Запоріжжі військового не пустили випити каву через форму

17:46

Закрила соцмережі і мовчить про війну: куди пропала "Міс України" і подруга Буйнова Інна ЦимбалюкВідео

17:42

"Останнє літо Путіна": в ОП жорстко відповіли на ракетний удар РФ по Києву

"Дитина втратила маму": свекруха загиблої киянки емоційно звернулася до Кличка"Дитина втратила маму": свекруха загиблої киянки емоційно звернулася до Кличка
17:39

В Україні прийняли серйозне рішення щодо укриттів після трагедії в КиєвіВідео

17:33

У проєкті "Рік. За кадром" покажуть секрети та особливості роботи Офісу президента України

17:19

Як правильно доглядати за помідорами, щоб був багатий урожай

17:12

Це працює: 3 способи, як зберігати зелень в холодильнику без водиВідео

Реклама
17:04

"Старі у владі, РФ в совок тягнуть": росіяни в істериці через терміни повернення на ОІВідео

16:53

Ірма Вітовська розповіла про переконання її партнера по серіалу "Леся + Рома"Відео

16:45

Чому ЗСУ не можуть вдарити по Іскандерах, якими РФ б'є по Києву: відповідь Ігната

16:32

Чим корисна полуниця для організму людини: скільки можна її з'їсти

16:29

Як правильно вітатися українською: Авраменко розповів про часту помилкуВідео

16:26

Кучма засвітився на Лазурному березі Франції

16:23

Дала чітку відповідь: у Росії кличуть виступати Ротару за шалені грошіВідео

16:18

"З дитям побігла в поліклініку": сусідка загиблої киянки розповіла про момент атакиФото

16:12

"Пугачова вважає нас рабами": в РФ закотили істерику через вчинок ПримадонниВідео

16:09

У "Сніданку з 1+1" стартувала тематична рубрика "Плюсуй українську"

16:05

Тендер МОЗ більш ніж на 1 млрд грн прописано під конкретну структуру

Реклама
16:00

Байден має намір перетинатиме "червоні лінії", блеф Путіна провалився - WPВідео

15:57

Путін побудував у Підмосков'ї "Царське село" з палацами для родичів – ЗМІФотоВідео

15:51

Буде другий акт горя: прогноз для України, які 3 міста під новою загрозою масового обстрілуВідео

15:45

Кого комарі кусають частіше за інших: їх приваблюють запахи та група кровіВідео

15:31

Названа причина: "п'яний" охоронець, який закрив укриття, різко опинився в лікарніВідео

15:16

Зміна формату операції у Бахмуті повʼязана із виведенням "вагнерівців" - СирськийВідео

15:08

Як засолити оселедець швидко: унікальний спосіб за дві годиниВідео

14:52

Давно забутий салат, який був у кожній їдальні в СРСР: супер дешевий рецепт за 7 хвилинВідео

14:46

Зеленський відповів на ракетний терор РФ і назвав запоруку перемоги України

14:37

"Тривожний" бізнес: Раміну Есхакзай оштрафували під час повітряної тривогиВідео

14:28

Ополченці Росії прорвалися на Білгородщині і ведуть бої в передмістях ШебекіноВідео

14:15

З днем народження, куме: щиросердечні вітання в прозі, віршах і картинках

14:09

Скільки летить ракета Іскандер і чому її складно збитиВідео

13:43

У червні в Україні можуть призвати ще одну категорію чоловіківВідео

13:38

Чому неправильно казати "приношу вибачення": Авраменко пояснив поширену помилкуВідео

13:13

Зради Мозгової, ультиматум і новий роман: Пономарьов розповів про особисте життяВідео

12:59

Втрата грошей і ретроградні планети: 4 знаки, для яких літо буде важкимВідео

12:57

Напився і намагався вбити себе: у Мережі дізналися про чергову спробу суїциду МедведєваВідео

12:53

Момент потрапив на відео: мати Корольової їсть їжу з-під ніг зятя-стриптизера

12:45

Винокур зганьбив Корольову прямо в день її народженняВідео

Реклама
12:41

Лукашенко цинічно пошкодував, що Путін "занадто пізно" напав на УкраїнуВідео

12:38

"Україна готова вступити до НАТО": Зеленський назвав головну перешкоду з боку Альянсу

12:36

Залужний поділився рідкісним та цінним знімком із дружиною

12:24

Охоронець був п'яний та закрився в укритті: деталі трагедії в Деснянському районі КиєваФото

12:20

Загадка гривні: чому українська валюта називається саме такВідео

12:16

Чому полуниця втрачає колір при варінні: 5 порад господинь для ідеального варенняВідео

11:58

Ополченці Росії вдарили по МВС на Білгородщині та знищили техніку окупантівВідео

11:55

Надзвичайно складна загадка: потрібно знайти каблучку серед годинників за 15 секунд

11:46

"До нашої перемоги!": Зеленський назвав терміни завершення війни в Україні

11:37

Беруть 6 Кинджалів, зброю Судного дня, щоб подряпати PatriotПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода веснаМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти