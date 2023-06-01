"Останнє літо Путіна": в ОП жорстко відповіли на ракетний удар РФ по Києву

Україна повинна перемогти, щоб РФ боялася нас ще багато років, каже Михайло Подоляк.

https://glavred.net/ukraine/poslednee-leto-putina-v-op-zhestko-otvetili-na-raketnyy-udar-rf-po-kievu-10474798.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк жорстко прокоментував перспективи Володимира Путіна / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував новий ракетний удар РФ по Києву в ніч на 1 червня.

Замість Дня захисту дітей, РФ "святкує день вбивства дітей", заявив він у коментарі 24 каналу.

"Безумовно, 1 червня остаточно зафіксувало, що ніякого відношення до сучасної цивілізації у Росії точно немає. Це все фікція. Вони кажуть: "Ми святкуємо День захисту дітей". Всього цього немає. Вони святкують не день захисту дітей, а день вбивства дітей. Це офіційне свято Росії - день вбивства дітей", - сказав представник ОП.

відео дня

За його словами, почалося літо – "останнє для Путіна", яке Росія використовує, щоб убити якомога більше дітей.

"Ми повинні перемогти у війні для того, щоб вони боялися ще багато років, щоб коли вони будуть бачити слово "Україна", то сиділи в "мокрих штанцях". Це єдиний фактор, який буде їх стримувати. Вони повинні боятися безжального покарання", - зазначив Подоляк.

Подоляк додав, що фіксація цього програшу повинна бути дуже жорсткою: "Потрібно напрацьовувати різні програми, щоб Росію покарали юридично".

Ракетний удар по Києву

Нагадаємо, 1 червня окупанти РФ здійснили нову атаку на Київ. Противник атакував балістичними і крилатими ракетами наземного базування по ОТРК "Іскандер". Сили протиповітряної оборони ліквідували 10 з 10 випущених ракет, однак внаслідок повітряного бою в Деснянському районі Києва загинули дві жінки і 9-річна дівчинка, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити в закрите бомбосховище. Отримали поранення ще 12 мирних жителів у Дніпровському та Деснянському районах столиці.

Пошкоджено поліклініку, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

У ніч на 30 травня 2023 року з 23:30 по 4:30 російські окупаційні війська в черговий раз атакували Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131. В цілому з півночі і півдня зафіксовані пуски 31 дрона-камікадзе.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України було знищено 29 ударних БПЛА. Майже всі дрони збиті на підступах до Києва.

Більше новин: