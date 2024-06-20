Нічна атака дронів: РФ пошкодила теплоелектростанцію ДТЕК, поранено троє енергетиків

Атака 20 червня - це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці.

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Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, facebook.com/npcukrenergo

Під час повітряної атаки вночі 20 червня країна-агресор Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Поранено трьох енергетиків.

"Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК", - повідомили в компанії.

Також серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

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"Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 53 працівники були поранені, троє енергетиків загинули", - додали в компанії.

Нічна атака РФ 20 червня 2024 року

У ніч на 20 червня в низці областей України оголошували повітряну тривогу через зліт ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Крім того, фіксували рух російських БПЛА типу "Шахед". Вранці в четвер стало відомо про наслідки нічної атаки на Україну.

У Київській міській військовій адміністрації, вночі 20 червня сили ППО знищили всі ворожі цілі, якими росіяни атакували столицю. У столиці не зафіксовано руйнувань, постраждалих теж немає.

В Укренерго повідомили, що під час нічного нальоту ворожих дронів пошкоджено об'єкти енергетики в 4 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО збили п'ять ракет і 27 "шахедів".

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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