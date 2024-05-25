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Скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла: у ДТЕК відповіли

Руслана Заклінська
25 травня 2024, 20:21
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До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.
Скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла: у ДТЕК відповіли
Коли вдасться відновити енергосистему України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Віталій Коваль

Відремонтувати пошкоджені об'єкти генерації світла в Україні швидко не вийде. Відновлення пошкодженої електрогенерації в Україні може зайняти до 10 місяців. Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, російські атаки на енергетичну інфраструктуру України призвели до серйозних пошкоджень об'єктів генерації, зокрема на теплових і гідроелектростанціях. Загальний обсяг пошкоджень становить до 8 ГВт.

"Основна причина, чому ми маємо дефіцит, це зруйнована чи пошкоджена генерація. У нас немає можливості виготовити той обсяг електроенергії, щоб її вистачило на всіх", - зазначив Сахарук.

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Відновлення цих об'єктів вимагає значних зусиль і ресурсів. Виконавчий директор ДТЕК заявив, що у певних випадках ремонтні роботи можуть тривати до 10 місяців.

Сахарук зауважив, що наразі найважливішим завданням є забезпечення ефективної роботи протиповітряної оборони для захисту енергетичних об'єктів від можливих атак. Адже вже були випадки, коли відремонтовані об'єкти зазнавали повторних атак з боку Росії.

Виконавчий директор ДТЕК пояснив, що до часу відновлення об'єктів генерації, відключення електроенергії залишається єдиною можливістю балансування системи. "Укренерго" встановлює ліміти на розподіл електроенергії, але виділених обсягів не вистачає на повне задоволення потреб споживачів.

Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – новини за темою

Нагадаємо, 14 травня в Україні зафіксували серйозний дефіцит електроенергії через російські обстріли та зростання споживання. Тоді енергетики вперше цьогоріч ввели аварійні відключення світла у всіх регіонах України, які застосовують і донині.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

У суботу, 25 травня, "Укренерго" планувало вимикати електроенергію споживачам лише на 2 години - з 20:00 до 22:00. Проте час обмежень подовжили до 24:00.

Як повідомляв Главред, Трипільська ТЕС (Київська область) та Зміївська ТЕС (Харківська область) зазнали руйнувань на 80% внаслідок російських атак, повідомив технічний директор "Центренерго" Євгеній Гаркавий. Їх відновлення займе 1,5-2 місяці, але найбільша проблема - це знищене та дороговартісне обладнання.

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