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В Україні висока ймовірність ракетної атаки: РФ підняла Ту-95 та вивела ракетоносії

Руслана Заклінська
20 червня 2024, 00:01
139
На півдні України зафіксували рух ударних БПЛА типу "Shahed", російські бомбардувалиники летять до пускових рубежів.
В Україні висока ймовірність ракетної атаки: РФ підняла Ту-95 та вивела ракетоносії
У Росії злетіли чотири Ту-95МС, на підні - "Шахеди" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. На півдні України помітили рух російськиї БПЛА типу "Шахед". Існує висока ймовірність нічної атаки по Україні. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", виліт Ту-95МС, ймовірно, бойовий. Ворожі літаки в районі Енгельса будуть орієнтовно о 01:00 – 02:00. Якщо звідти відбудуться пуски, то в українському повітряному просторі ракети можуть з'явитися в орієнтовно о 02:00 – 03:00.

відео дня

У районі Каспійського моря літаки російських окупантів будуть близько 02:30 – 03:30. Якщо пуски будуть звідти, то ракети потраплять в Україну о 03:30 – 04:30.

Зазначається, що вказаний час є дуже приблизним, тому можлива похибка. За російськими бортами продовжують стежити, їх точна кількість буде відома ближче до 01:00.

Водночас в Україні зафіксували рух "Шахедів". За даними Повітряних сил, ворожі безпілотники в Кіровоградській області рухаються на Черкащину. Також група ударних БпЛА з Миколаївської області летить у напрямку Кіровоградської. Ще декілька груп безпілотників в Криворізькому районі Дніпропетровщини рухаються у західному напрямку. Група ударних БпЛА з Херсонщини тримає курс на Миколаївщину.

Крім цього, на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях знаходяться 3 російські ракетоносії. Загальний боєзапас кораблів РФ - 20 крилатих ракет типу "Калібр".

ракета Калибр инфографика
Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні 19 червня - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 19 червня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами-камікадзе "Шахед". Під удар потрапила Львівська область.

Як повідомляв Главред, у ніч проти середи, 19 червня, Росія запустила по Україні 21 ударний БПЛА типу Shahed-131/136, з яких ППО знищила 19. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

Росія вдарила по енергетичному об'єкту в центральному регіоні, де через атаку пошкоджене обладнання. У Львівській області від ударів "Шахедами" пошкоджено повітряні лінії та електрообладнання, без світла залишились 285 точок обліку.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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