Нічний удар РФ по Україні: сили ППО збили п'ять ракет і 27 "шахедів"

У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БПЛА типу "Shahed". Загалом ворог застосував 9 ракет різних типів і 27 ударних БПЛА. Сили ППО збили п'ять ракет і 27 "шахедів". Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
За його словами, для повітряної атаки російська окупаційна армія застосувала:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків - повітряний простір над акваторією Каспійського моря);
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (з Воронезької області РФ);
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з повітряного простору над акваторією Азовського моря);
- 27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Приморсько-Ахтарськ - РФ).
Атаковано об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару - Схід України, зокрема, Дніпропетровщина.
Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунок мобільних вогневих груп Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 1 керована авіаційна ракета Х-59;
- 27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.
Нічна атака РФ 20 червня 2024 року
У ніч на 20 червня в низці областей України оголошувалася повітряна тривога через зліт ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Крім того, фіксували рух російських БПЛА типу "Шахед". Вранці в четвер стало відомо про наслідки нічної атаки на Україну.
У Київській міській військовій адміністрації, вночі 20 червня сили ППО знищили всі ворожі цілі, якими росіяни атакували столицю. У столиці не зафіксовано руйнувань, постраждалих теж немає.
В Укренерго повідомили, що під час нічного нальоту ворожих дронів пошкоджено об'єкти енергетики в 4 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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