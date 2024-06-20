Нічний удар РФ по Україні: сили ППО збили п'ять ракет і 27 "шахедів"

Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару - Дніпропетровщина.

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РФ атакувала енергетичну інфраструктуру України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/npcukrenergo, ua.depositphotos.com

У ніч на 20 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного і наземного базування, а також ударні БПЛА типу "Shahed". Загалом ворог застосував 9 ракет різних типів і 27 ударних БПЛА. Сили ППО збили п'ять ракет і 27 "шахедів". Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, для повітряної атаки російська окупаційна армія застосувала:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків - повітряний простір над акваторією Каспійського моря);

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (з Воронезької області РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-59 (з повітряного простору над акваторією Азовського моря);

27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Приморсько-Ахтарськ - РФ).

Атаковано об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару - Схід України, зокрема, Дніпропетровщина.

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Повітряний напад противника відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних Сил, розрахунок мобільних вогневих груп Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі:

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

1 керована авіаційна ракета Х-59;

27 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Сили ППО збили п'ять ракет і 27 "шахедів" / Фото: t.me/ComAFUA

Протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.

Нічна атака РФ 20 червня 2024 року

У ніч на 20 червня в низці областей України оголошувалася повітряна тривога через зліт ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Крім того, фіксували рух російських БПЛА типу "Шахед". Вранці в четвер стало відомо про наслідки нічної атаки на Україну.

У Київській міській військовій адміністрації, вночі 20 червня сили ППО знищили всі ворожі цілі, якими росіяни атакували столицю. У столиці не зафіксовано руйнувань, постраждалих теж немає.

В Укренерго повідомили, що під час нічного нальоту ворожих дронів пошкоджено об'єкти енергетики в 4 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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