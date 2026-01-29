Мінус два винищувачі з екіпажами: РФ втратила Су-30 і Су-34 за один день

Офіційних коментарів про втрати російських винищувачів від Генштабу ЗСУ наразі не було.

https://glavred.net/world/minus-dva-istrebitelya-s-ekipazhami-rf-poteryala-su-30-i-su-34-za-odin-den-10736237.html Посилання скопійоване

Росіяни втратили два літаки - Су-30 та Су-34 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скриншот

У середу, 28 січня, російські окупаційні війська втратили одразу два бойові літаки - винищувач Су-30 і винищувач-бомбардувальник Су-34.

Це підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, не уточнивши деталей.

"Росіяни сьогодні втратили два літаки - Су-30 і Су-34", - йдеться у повідомленні. відео дня

Офіційного підтвердження втрат російської авіації від Генштабу ЗСУ наразі не було.

Раніше російський пропагандист Кирило Федоров та пов’язаний з авіацією канал Fighterbomber (Ілля Туманов) повідомляли про втрату Су-34.

Канал AviVector писав, що Су-34 розбився в Курській області через технічну несправність, унаслідок чого екіпаж загинув.

"Під час виконання бойового завдання в Курській області, близько 15:30, Су-34 з бази тимчасової дислокації в Саратовській області зазнав аварії через технічну несправність. Екіпаж загинув", - йдеться у повідомленні.

Пізніше українські моніторингові канали повідомляли про втрату Су-30 на південному напрямку. Літак було збито ввечері, екіпаж не вижив. Російські пропагандистські ресурси заявляють, що удар було завдано зенітно-ракетним комплексом "Patriot" над акваторією Чорного моря.

Удари по цілях РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 28 січня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували області РФ кількома хвилями. ППО намагалися відбивати дрони як і в Росії, так і над тимчасово окупованими територіями України.

Раніше Сили оборони в ніч на 19 січня завдали серії ударів по військових і стратегічних об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях України та вглибині російської території.

Напередодні також під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Що відомо про Су-30 / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред