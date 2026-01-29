Мінус два винищувачі з екіпажами: РФ втратила Су-30 і Су-34 за один день

У середу, 28 січня, російські окупаційні війська втратили одразу два бойові літаки - винищувач Су-30 і винищувач-бомбардувальник Су-34.
Це підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, не уточнивши деталей.
"Росіяни сьогодні втратили два літаки - Су-30 і Су-34", - йдеться у повідомленні.відео дня
Офіційного підтвердження втрат російської авіації від Генштабу ЗСУ наразі не було.
Раніше російський пропагандист Кирило Федоров та пов’язаний з авіацією канал Fighterbomber (Ілля Туманов) повідомляли про втрату Су-34.
Канал AviVector писав, що Су-34 розбився в Курській області через технічну несправність, унаслідок чого екіпаж загинув.
"Під час виконання бойового завдання в Курській області, близько 15:30, Су-34 з бази тимчасової дислокації в Саратовській області зазнав аварії через технічну несправність. Екіпаж загинув", - йдеться у повідомленні.
Пізніше українські моніторингові канали повідомляли про втрату Су-30 на південному напрямку. Літак було збито ввечері, екіпаж не вижив. Російські пропагандистські ресурси заявляють, що удар було завдано зенітно-ракетним комплексом "Patriot" над акваторією Чорного моря.
Удари по цілях РФ - новини за темою
Як повідомляв Главред, у ніч на 28 січня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Дрони атакували області РФ кількома хвилями. ППО намагалися відбивати дрони як і в Росії, так і над тимчасово окупованими територіями України.
Раніше Сили оборони в ніч на 19 січня завдали серії ударів по військових і стратегічних об'єктах РФ на тимчасово окупованих територіях України та вглибині російської території.
Напередодні також під ураження потрапила нафтобаза "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.
Читайте також:
- Сім вибухів і пожежа: дрони атакували НПЗ в російському Слов'янську-на-Кубані
- Уражені бази, НПЗ і скупчення окупантів: ЗСУ розгромили шість об'єктів РФ
- В небі вибухи і спалахи, ППО ворога схибила: РФ атакували дві хвилі дронів
Про персону: Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред