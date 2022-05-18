Ніякої таємниці тут немає: Арестович розповів, яку команду отримали російські окупанти

Арестович розповів, яку команду отримали російські окупанти / скріншот

Російська армія отримала вказівку захопити позиції, на яких буде зручніше оборонятися - вони займають пагорби, населені пункти і природні рубежі.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович в розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним зазначив, що в усіх напрямках зараз російські війська отримали приблизно таку команду.

"Це з відкритих джерел, ніякої таємниці тут немає. Просто це видно по їх діях. Захопити позиції кращі для утримання оборони на цій ділянці місцевості", - пояснив Арестович.

"Тобто у них за задумом, я так розумію, просто бачу, що вони роблять, вони намагаються вийти на ділянки, які зручніше захищати. Переважно це пагорби, населені пункти і природні рубежі типу річок, ярів", - додав Арестович.

читайте такожВійськовий експерт пояснив, захоплення якого міста вирішить долю битви за ДонбасРаніше радник глави офісу президента заявив, що населені пункти в південних регіонах України, які знаходяться під тимчасовою російською окупацією, будуть обов'язково звільнені військовим шляхом.

Також Олексій Арестович розповідав, що відбувається із захисниками Маріуполя, які були на Азовсталі.

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