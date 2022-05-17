"Занадто крихко там все": Арестович розповів про ситуацію навколо Азовсталі

Арестович дав дуже короткий коментар, що відбувається насправді з захисниками Маріуполя.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович відповів, що відбувається із захисниками Маріуполя, які були на Азовсталі.
В інтерв'ю Марку Фейгіну Арестович дав дуже короткий коментар з "Маріупольського питання".
"Занадто крихко там все і одне необережне слово, може все обрушити. Коли ті, хто цим займається скажуть можна - ми будемо коментувати", – заявив Арестович.
Евакуація захисників України з Азовсталі в Маріуполі
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 16 травня заявила, що Україна почала операцію з порятунку заблокованих на території Азовсталі захисників Маріуполя.
Вона розповіла, що до медичного закладу в Новоазовськ евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор привезли в Оленівку. Їх повернуть додому за процедурою обміну.
Маляр підкреслила, що спільними зусиллями ГУР Міноборони, ЗСУ, Нацгвардією і Держприкордонслужбою проводяться заходи щодо повернення українських військових, які на даний момент знаходяться в Азовсталі.
Евакуацію військових підтвердив президент України Володимир Зеленський.
"Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну і наших людей. Завдяки діям українських військових - ЗСУ, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН сподіваємося, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, ці слова зрозуміє кожна адекватна людина", - сказав президент.
Віце-прем'єр Ірина Верещук сказала, що 16 травня, були евакуйовані з Азовсталі 52 тяжкопоранених українських військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану Україна поверне їх додому за процедурою обміну полонених.
читайте такожУ розвідці розкрили деталі порятунку українських захисників з Азовсталі
Читайте також:
- У розвідці розкрили деталі порятунку українських захисників з Азовсталі
- Евакуація з Азовсталі: операція з порятунку захисників Маріуполя триває-Верещук
- Стало відомо, коли обміняють евакуйованих з Азовсталі військових