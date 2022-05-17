"Занадто крихко там все": Арестович розповів про ситуацію навколо Азовсталі

Арестович /УНІАН, Reuters

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович відповів, що відбувається із захисниками Маріуполя, які були на Азовсталі.

В інтерв'ю Марку Фейгіну Арестович дав дуже короткий коментар з "Маріупольського питання".

"Занадто крихко там все і одне необережне слово, може все обрушити. Коли ті, хто цим займається скажуть можна - ми будемо коментувати", – заявив Арестович.

Евакуація захисників України з Азовсталі в Маріуполі

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 16 травня заявила, що Україна почала операцію з порятунку заблокованих на території Азовсталі захисників Маріуполя.

Вона розповіла, що до медичного закладу в Новоазовськ евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор привезли в Оленівку. Їх повернуть додому за процедурою обміну.

Маляр підкреслила, що спільними зусиллями ГУР Міноборони, ЗСУ, Нацгвардією і Держприкордонслужбою проводяться заходи щодо повернення українських військових, які на даний момент знаходяться в Азовсталі.

Евакуацію військових підтвердив президент України Володимир Зеленський.

"Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну і наших людей. Завдяки діям українських військових - ЗСУ, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН сподіваємося, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, ці слова зрозуміє кожна адекватна людина", - сказав президент.

Віце-прем'єр Ірина Верещук сказала, що 16 травня, були евакуйовані з Азовсталі 52 тяжкопоранених українських військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану Україна поверне їх додому за процедурою обміну полонених.

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