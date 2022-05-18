"З голів жителів не впаде жоден волос": Арестович розповів, як звільнять окупований Південь

Олексій Арестович звернувся до жителів окупованого Півдня / Фото УНІАН, кореспондент

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що населені пункти в південних регіонах України, які знаходяться під тимчасовою російською окупацією, будуть обов'язково звільнені військовим шляхом.

"Вельмишановні громадяни, які зараз перебувають на окупованих територіях, ми вас не кинемо. Ми вас звільнимо військовим шляхом. Деокупуємо. При цьому ми зробимо так, що з ваших голів не впаде жоден волосок, крім випадковостей, звичайно, які завжди можуть бути", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, ЗСУ знають, як вибити російські війська, не штурмуючи безпосередньо Херсон, Мелітополь та інші міста. Вони до цього готуються.

Радник глави ОП додав, що зараз йде робота над підготовкою законодавства щодо визначення колаборантів.

"Уряд, Верховна Рада, Офіс президента готують пакет рекомендацій, як поводитися. Але я можу з великою часткою ймовірності припустити, що нікого з вас у винуватих не запишуть, крім явних колаборантів", – розповів Арестович.

Він додав, що колаборація - це:

безпосередня участь в окупаційних органах влади;

участь в організації та проведенні незаконних референдумів;

служба в окупаційних військах.

"І там ще є низка ознак, які легко знайти в Інтернеті. Є навіть такі схеми, які показують, що можна робити, що - ні. Я їх опублікую у себе, щоби було зрозуміло, що дивитися", – сказав Арестович.

Як повідомляв Главред, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що станом на 17 травня українська армія звільнила у півтора раза більше територій, ніж займають російські війська. Найбільше військ ворога зосереджено на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у місцях, де вони намагаються атакувати.

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