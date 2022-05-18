УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"З голів жителів не впаде жоден волос": Арестович розповів, як звільнять окупований Південь

18 травня 2022, 09:06

Збройні Сили України знають, як вибити російські війська, не штурмуючи безпосередньо Херсон, Мелітополь та інші міста. Вони до цього готуються.

Херсон, Арестович
Олексій Арестович звернувся до жителів окупованого Півдня / Фото УНІАН, кореспондент

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що населені пункти в південних регіонах України, які знаходяться під тимчасовою російською окупацією, будуть обов'язково звільнені військовим шляхом.

"Вельмишановні громадяни, які зараз перебувають на окупованих територіях, ми вас не кинемо. Ми вас звільнимо військовим шляхом. Деокупуємо. При цьому ми зробимо так, що з ваших голів не впаде жоден волосок, крім випадковостей, звичайно, які завжди можуть бути", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live.

За його словами, ЗСУ знають, як вибити російські війська, не штурмуючи безпосередньо Херсон, Мелітополь та інші міста. Вони до цього готуються.

Радник глави ОП додав, що зараз йде робота над підготовкою законодавства щодо визначення колаборантів.

"Уряд, Верховна Рада, Офіс президента готують пакет рекомендацій, як поводитися. Але я можу з великою часткою ймовірності припустити, що нікого з вас у винуватих не запишуть, крім явних колаборантів", – розповів Арестович.

Він додав, що колаборація - це:

  • безпосередня участь в окупаційних органах влади;
  • участь в організації та проведенні незаконних референдумів;
  • служба в окупаційних військах.

"І там ще є низка ознак, які легко знайти в Інтернеті. Є навіть такі схеми, які показують, що можна робити, що - ні. Я їх опублікую у себе, щоби було зрозуміло, що дивитися", – сказав Арестович.

Як повідомляв Главред, раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що станом на 17 травня українська армія звільнила у півтора раза більше територій, ніж займають російські війська. Найбільше військ ворога зосереджено на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також у місцях, де вони намагаються атакувати.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Інші новини:

війна в Україні новини Херсона Херсонська область Олексій Арестович новини України війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:37

План розробляє особисто Путін: окупанти в жаху від наказу форсувати Сіверський Донець

09:31

ЗСУ ракетами Brimstone з Британії знищують окупантів у глибокому тилуВідео

09:26

Російська армія програє війну в Україні: чому кремлівська диктатура приреченаПогляд

09:06

"З голів жителів не впаде жоден волос": Арестович розповів, як звільнять окупований ПівденьВідео

08:46

Чому росіяни з такою люттю хочуть знищити Маріуполь: Бєдняков назвав три причиниВідео

Реклама
08:33

РФ могла піти на евакуацію з Азовсталі, щоби скоріше заявити про захоплення міста - ISWВідео

08:05

130 "двохсотих", техніка і склади: ЗСУ накрили артилерією окупантів, які огризнулися на ХерсонщиніВідео

07:51

"Ми звільнили більше, ніж росіяни займають": Арестович показав карту військових дій в Україні

07:04

Україна сама повинна вирішувати, як завершити війну - Держдеп США

06:39

У Мелітополі партизани ліквідували двох російських військових високого рангу

06:32

За лекалами совка: навіщо Путін шукає біолабораторії в УкраїніПогляд

05:50

Армія України в червні перейде в контрнаступ, якщо Захід надасть достатньо зброї - ЖдановВідео

05:15

Сефанії, якій присвячена переможна пісня Kalush Orchestra, зробили незвичайний подарунок

04:45

3 літні спідниці фантастичної краси, які будуть всюдиВідео

04:10

Йде нестерпна погода: синоптики розповіли, коли вдарить 30-градусна спекаВідео

03:43

Це не гарантує миттєвий контрнаступ: експерт розповів про "підводні камені" надання Україні зброїВідео

03:07

Військовий експерт пояснив, заради яких міст на Сході росіяни підуть на всеВідео

02:28

Ні хвилини спокою: топ-4 найбільш нестерпних свекрух зодіаку

02:23

Відомий ведучий розповів про прокляття, яке нависло над Світланою Лободою

02:05

Долар рекордно злетів: чорний ринок "пробиває стелю"Відео

Реклама
01:47

Брітні Спірс на пляжі топлес показала, як переживає депресію через викиденьВідео

01:34

Огірки ростуть як на дріжджах: дешеве супердобриво, що є у кожного на кухніВідео

00:51

Прикмети на 18 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:26

Зеленський розповів подробиці про евакуацію військових з АзовсталіВідео

00:03

"Я б їм наркотики колола": журналісти знайшли дружину окупанта, яка готова катувати дітейВідео

17 травня, вівторок
23:46

Україна мчить до Євросоюзу: Макрон заявив, що заявку Києва буде розглянуто в червні

23:41

Внучка Софії Ротару блиснула ідеальними формами в чорному бікіні

23:40

Євробаченню хочуть змінити правила: що пропонують

23:33

"Занадто крихко там все": Арестович розповів про ситуацію навколо АзовсталіВідео

22:58

Армія Росії від Херсона до Харкова поступово стала переходити в оборону - АрестовичВідео

22:46

Військовий експерт пояснив, захоплення якого міста вирішить долю битви за ДонбасВідео

22:41

Макс Барських згадав своє коріння і планує відмовитися від сценічного імені

22:30

У захопленому Маріуполі може статися спалах найнебезпечнішої інфекціїВідео

22:08

Ворог окопується на Херсонщині та Запоріжчині: війна з РФ переходить у затяжну фазу - РезніковВідео

21:58

В Україні призупинили держрегулювання цін на бензин: названо нову вартість палива на АЗСВідео

21:44

Йде найхолодніша ніч: синоптики попередили про заморозки в УкраїніВідео

21:37

На Херсонщині снайпер агресорів підло застрелив волонтера, який вивозив людей з окупаціїВідео

21:35

Андрій Данилко пожартував над "іграшковим" міністром РФ Сергієм Шойгу

21:02

Перевіряють оборону і бояться наступу ЗСУ: на Сумщині пояснили атаку кордону військами РФВідео

20:59

П'яні путінські окупанти влаштували між собою розбірки зі стріляниною - журналіст

Реклама
20:35

Новий тренд сезону: звідки з'явилася рожева панама Kalush Orchestra і скільки зараз коштуєВідео

20:24

Анна Неплях показала нового коханця - першого українця, який "знайшов її точку G"

20:12

Якщо Путін не забере війська з України, санкції доб'ють економіку Росії - СШАВідео

19:58

В'ятрович пояснив, чому Україна дуже зацікавлена в розпаді Росії

19:48

Щедрість не знає кордонів: топ-4 найбільш галантних кавалера за знаком зодіаку

19:46

Війна стане ще більш кровопролитною: астролог склав гороскоп для УкраїниВідео

19:45

Путінський режим увігнав Росію до ями, з якої їй вже не вибратисяПогляд

19:22

Ігор Кондратюк розповів, чому у рашистів і запроданців не відбирають звання Народних артистів

19:01

"Ніколи вже не буде такого життя": Полякова ошелешила заявою про свій станВідео

18:57

"Дуже красиво горять ЗРК ворогів": бійці ЗСУ розбили батарею зенітно-ракетного комплексу БукВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти