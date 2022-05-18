Чому росіяни з такою люттю хочуть знищити Маріуполь: Бєдняков назвав три причини

Чому росіяни так завзято хочуть знищити Маріуполь / скріншот

Український телеведучий Андрій Бєдняков, який народився і виріс в Маріуполі, вважає, що росіяни ненавидять його рідного місто і безжально намагаються його знищити.

Однією з причин цьому стала відмова Маріуполя окупантам ще в 2014 році. Тоді українцям вдалося звільнити його від самопроголошених формувань, які намагалися приєднати населений пункт до так званих "республік".

"По-друге, "Азов". Для них це як би якась "червона ганчірка". І, по-третє, наші воїни просто так не віддадуть цю територію", - цитує Бєднякова "Новий канал".

Після подій останніх восьми років жителі міста сильно змінилися, зазначив Бєдняков.

"Я особисто бачив, скільки людей змінилося за цей час. Знав достатньо тих, хто говорив, що потрібно було і їм "туди" приєднатися, а потім поступово змінили свою думку. Спочатку ж ніхто не розумів нічого, думали, що все буде добре, потім подивилися, що сталося з Донецьком, і зрозуміли, що туди не хочуть", – додав він.

Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.

На початку травня російські окупанти змогли прорватися на територію комбінату"Азовсталь".

читайте такожУ Мережі опубліковано відео моменту виходу захисників Маріуполя з АзовсталіРаніше російські війська наносили авіаудари по комплексу споруд заводу" Азовсталь", в підвалах яких ховаються українські військові і цивільні.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.

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