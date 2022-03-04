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Немає світла, води, опалення: Маріуполь - на межі гуманітарної катастрофи через путінську орду

4 березня 2022, 12:56

Путін влаштував геноцид українців у Маріуполі. Місто піддається безперервним обстрілам. Люди у дворах палять багаття, щоби зігрітися, і збирають дощову воду.

Маріуполь
Маріуполь частково потрапив в облогу / Фото facebook.com/diana.hmm.berg

Маріуполь, який вже чотири дні відрізаний від комунікацій російськими окупантами, перебуває на межі гуманітарної катастрофи. У місті немає світла, води, опалення, зв'язку. Армія Путіна постійно обстрілює місто, причому б'є по житлових будинках, школах, магазинах.

Про те, що відбувається в Маріуполі зараз, розповіла на сторінці у Facebook активістка з Донецька Діана Берг.

"Немає світла зовсім, люди в темряві, девайси не зарядити. Немає води - питну розвозить місто по районах, за нею величезні черги, але немає водопровідної. Я бачила, як люди збирали дощову воду з труб. Немає опалення - тому що котельні працюють від електрики. Я бачила, як люди у дворах роблять багаття, щоби зігрітися. Немає зв'язку - вишки пошкоджено. Радіо глушать і транслюють радіостанції з т.зв. днр і Росії. Це гуманітарна катастрофа для цивільного населення. Це просто геноцид", - написала активістка.

Маріуполь безперервно обстрілюють
Окупанти обстрілюють цивільні об'єкти в Маріуполі / Фото facebook.com/diana.hmm.berg

При цьому Маріуполь постійно обстрілюють. Російські загарбники б'ють по лівому берегу - по житлових будинках, магазинах, пологових будинках, станціях переливання крові, лікарнях, центрах розміщення постраждалих, школах, інтернатах, гуртожитках, ліцеях, інфраструктурі.

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"Саме тому неможливо відновити електрику - вогонь не замовкає! Отримати фото і відео обстрілів складно - як ви розумієте, нема на що знімати і неможливо відправляти. Що це значить для жителів міста: вони в темному, холодному будинку без води і новин. Вони не знають, що відбувається в світі, країні та навіть у місті. Єдині новини - це напрямок обстрілу, що вони чують. Де саме влучило, чи живі рідні - дізнатися складно, тому що виходити під обстріли дуже страшно, хіба що за водою і хлібом, який розвозять по районах", - розповіла Берг.

Паливо закінчилося. Вночі в Маріуполі повна темрява, і дуже небезпечно.

Маріуполь зараз
Маріуполь зараз / facebook.com/diana.hmm.berg

Волонтери і Червоний хрест працюють як можуть, робляться укриття. Комунальні служби домовляються про припинення вогню, щоби відновити комунікації. Мобільний зв'язок Водафон іноді ловить. Місто розробляє можливість гуманітарного коридору.

"Люди згуртувалися і тримаються. Про військових, поліцію та Азов взагалі мовчу - ці святі люди без перерви на сон захищають Маріуполь. Але вся загроза летить з неба", - додала активістка.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія в військової агресії проти нашої країни використовує практично всі можливості власної армії.

Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки, якщо вони не хочуть закрити небо над нашою країною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.

Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.

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