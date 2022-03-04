Немає світла, води, опалення: Маріуполь - на межі гуманітарної катастрофи через путінську орду

Маріуполь частково потрапив в облогу / Фото facebook.com/diana.hmm.berg

Маріуполь, який вже чотири дні відрізаний від комунікацій російськими окупантами, перебуває на межі гуманітарної катастрофи. У місті немає світла, води, опалення, зв'язку. Армія Путіна постійно обстрілює місто, причому б'є по житлових будинках, школах, магазинах.

Про те, що відбувається в Маріуполі зараз, розповіла на сторінці у Facebook активістка з Донецька Діана Берг.

"Немає світла зовсім, люди в темряві, девайси не зарядити. Немає води - питну розвозить місто по районах, за нею величезні черги, але немає водопровідної. Я бачила, як люди збирали дощову воду з труб. Немає опалення - тому що котельні працюють від електрики. Я бачила, як люди у дворах роблять багаття, щоби зігрітися. Немає зв'язку - вишки пошкоджено. Радіо глушать і транслюють радіостанції з т.зв. днр і Росії. Це гуманітарна катастрофа для цивільного населення. Це просто геноцид", - написала активістка.

Окупанти обстрілюють цивільні об'єкти в Маріуполі / Фото facebook.com/diana.hmm.berg

При цьому Маріуполь постійно обстрілюють. Російські загарбники б'ють по лівому берегу - по житлових будинках, магазинах, пологових будинках, станціях переливання крові, лікарнях, центрах розміщення постраждалих, школах, інтернатах, гуртожитках, ліцеях, інфраструктурі.

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"Саме тому неможливо відновити електрику - вогонь не замовкає! Отримати фото і відео обстрілів складно - як ви розумієте, нема на що знімати і неможливо відправляти. Що це значить для жителів міста: вони в темному, холодному будинку без води і новин. Вони не знають, що відбувається в світі, країні та навіть у місті. Єдині новини - це напрямок обстрілу, що вони чують. Де саме влучило, чи живі рідні - дізнатися складно, тому що виходити під обстріли дуже страшно, хіба що за водою і хлібом, який розвозять по районах", - розповіла Берг.

Паливо закінчилося. Вночі в Маріуполі повна темрява, і дуже небезпечно.

Маріуполь зараз / facebook.com/diana.hmm.berg

Волонтери і Червоний хрест працюють як можуть, робляться укриття. Комунальні служби домовляються про припинення вогню, щоби відновити комунікації. Мобільний зв'язок Водафон іноді ловить. Місто розробляє можливість гуманітарного коридору.

"Люди згуртувалися і тримаються. Про військових, поліцію та Азов взагалі мовчу - ці святі люди без перерви на сон захищають Маріуполь. Але вся загроза летить з неба", - додала активістка.

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