І дня не пробули батьками: у Харкові продемонстрували небачену єдність, рятуючи новонароджених

У Харкові продемонстрували небачену єдність, рятуючи новонароджених / УНІАН

У Харкові, який вже не перший день бомбить ворог, новонароджені двійнята – дівчинка і хлопчик – залишилися сиротами вже на другий день життя. Вони народилися 1 березня, а 2 березня їхні батьки померли в результаті обстрілів російських військ.

Небайдужих людей, які готові усиновити малюків, вдалося відшукати буквально за кілька годин.

"Тому що ми своїх не кидаємо. Ми знаємо, що чужих дітей не буває. І завжди, чуєш мерзота фашистська, завжди ми готові допомогти один одному і віддати останнє за рідну країну, за наших дітей, жінок, людей похилого віку. Але вам цього не зрозуміти! Вже ніколи! Сьогодні в Харкові ви вмилися нашою кров'ю, але вже завтра ви точно будете гнити в сміттєвому мішку", – написав нардеп Олексій Гончаренко.

Раніше російські загарбники в Харкові обстріляли поїзд із біженцями. Відповідний відеодоказ чергового епізоду російської агресії було опубліковано пасажирами поїзда.

Новини України 2 березня 2022

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