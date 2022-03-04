Росія кинула проти українців практично всю свою армію - Зеленський

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія у військовій агресії проти нашої країни використовує практично всі можливості власної армії.

"Громадяни України, ворог завів на територію нашої держави абсолютну більшість своїх військ. Майже вся армія Росії кинута проти нашого народу, але героїчний опір українців вже 9 день рятує нашу країну від цієї навали. Українські міста не бачили такої нелюдської жорстокості з часів нацистської окупації. Чернігів, Охтирка, Маріуполь, Харків цілеспрямовано знищують людей, житлові квартали", - заявив Зеленський.

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Нагадаємо, раніше керівник Української держави Володимир Зеленський прокоментував проведення переговорів з Росією щодо війни в Україні. За його словами, сенс є в будь-яких переговорах

До того Зеленський закликав Захід принаймні надати Україні літаки якщо вони не хочуть закрити небо над Україною. Адже якщо Росія вторгнеться в одну державу, вона буде воювати з усім Північноатлантичним альянсом.

Також повідомлялося, що Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, присвяченій загрозам, пов'язаним з російською агресією. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що проситиме союзників надати Україні нові системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора.