"Відмовився здаватися "руському миру " - голова Донецької ОДА про Маріуполь

Обстріли в Маріуполі та Торецьку / скріншот

У містах Донецької області тривають обстріли мирних громадян російськими окупантами.

На даний момент кількість жертв у Маріуполі уточнюється. Про це повідомляти голова Донецької ОДА Павло Кириленко у своєму Telegram.

"Знову під ударом Маріуполь - окупанти обстріляли щонайменше два мікрорайони, потрапили в гіпермаркет на західній околиці, били по лікарні. У місті відсутнє електро -, водо-і теплопостачання, перекриті шляхи доставки продуктів. Росія хоче організувати місту таку ж блокаду, як нацисти влаштували в Ленінграді. Це показова розправа над містом, який відмовився здаватися на розтерзання "руському миру", - зазначив міський голова.

Кириленко зазначив, що в Очеретинській громаді почалися обстріли, а ввечері окупанти обстріляли Торецьк з Градів. В результаті цього обстрілу поранення отримали двоє людей. У місті порушено газо - та електропостачання.

"Вистоїмо і все відновимо. За гроші окупанта!", - підсумував чиновник.

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Раніше Главред повідомляв, що мер Києва Віталій Кличко розповів, як столиця живе в умовах воєнного стану.

Також стало відомо, що ЗСУ в результаті наступальної операції розгромили колону кадирівців.

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