ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських окупантів в аеропорту Херсона

Град / УНІАН

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що в аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських окупантів.

"У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було - близько 1000 в/с, 20 вертольотів, плюс 200 машин. Залишки - скільки їх там залишилося, уточнюються", - повідомив він.

Під Ніколаєвим "ганяли сьогодні їх цілий день", в очікуванні, коли згрупуються. Надвечір з'їхалися під село Піски на сході області. І там ЗСУ їх накрили "Градами".

У Гостомелі - вдруге спіймали у вуличні бої, побили БМД, а потім накрили зосередження військ, теж "Градом".

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Раніше в Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію на ранок 3 березня. Згідно з даними, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже у всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.

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