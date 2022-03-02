Площу Свободи в Харкові бомбили ракетами Калібр, які є тільки у Росії

/ twitter.com/christogrozev

Під час бомбардування площі Свободи в Харкові використовувалися ракети Калібр, які є на озброєнні тільки на озброєнні в РФ.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев стверджує, що, судячи з відеозаписів, 1 березня удар по центральній площі Харкова завдали крилатою ракетою, яка за своїми обрисами і розмірами нагадує Калібр.

Такі ракети стоять тільки на озброєнні російської армії, зазначив Грозєв в публікації в своєму Twitter.

Також він додав, що ЗМІ Білорусі поширюють фейк про обстріли Харкова.

"Неймовірно: державне телебачення Білорусі представляє вибух на площі Свободи в Харкові як "провокацію українських нацистів" і заявляє, що "все більше і більше українських солдатів відмовляються воювати". Це прямо з підручників нацистської пропаганди часів Другої світової війни", - написав журналіст.

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twitter.com/christogrozev

Ракетні обстріли Харкова

28 лютого Харків піддався масованому удару Градами.

О 8 годині ранку 1 березня російські загарбники накрили Харків масованими ракетними ударами. Одна з ракет прилетіла на площу Свободи в центрі міста і потрапила в будівлю Харківської облдержадміністрації. В результаті атак загинули семеро людей, ще 24-постраждали.

читайте такожПід Харковом окупанти кинули техніку і пустилися навтьокиТакож російські військові всю ніч обстрілювали житлові квартали і негромадянські об'єкти в області. Ворожі літаки СУ-25 бомбили позиції Чугуєва (Башкирівка та аеродром), 5-ту ТЕЦ в облцентрі, танкове училище на Полтавському шляху та гуртожиток на вулиці Клочківській. В результаті обстрілів є загиблі і поранені.

Вранці 2 березня в Харкові пролунав новий потужний вибух. Військові РФ завдали ракетного удару по обласному управлінню поліції. Будівля була майже повністю знищена.

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