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Хочуть повторити сценарій "ЛДНР": окупанти готують у Херсоні провокаційні мітинги

4 березня 2022, 12:31

Для участі у підставних акціях нібито за РФ ворог звозить у місто багато чужинців.

Окупанти готують у Херсоні провокаційні мітинги – Зеленський / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Російські окупанти постійно готують якісь провокації. Цього разу вони планують організувати у Херсоні підставний мітинг, щоб показати, нібито херсонці підтримують Росію. Для цього в обласний центр звозять немісцевих людей.

Таким чином ворог хоче створити вигідну йому картинку для телебачення і використати її у своїх цілях. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Вони постійно готують провокації. Зараз готують провокацію у Херсоні. Збираються розіграти виставу з начебто мітингом за Росію. І для цього вони завезли у місто чужинців, шукають місцевих зрадників. Хочуть зробити телекартинку, начебто Херсон уже не український", – заявив президент України.

Зеленський нагадав, що хронологія окупації окремих районів Донецької і Луганської областей починалася так само.

"Я хочу нагадати, що з цього вони починали так звані "ДНР" і "ЛНР". І ви розумієте, що з ними потім сталося", – зазначив він.

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Український президент звернувся до херсонців із закликом зупинити план окупантів.

"Це треба зупинити. Херсонці, звертаюся до вас: покажіть, що це ваше місто, ви можете все зупинити, будь-який план окупантів. Нікого не слухайте. Слухайте своїх дітей, слухайте своє серце. Я закликаю херсонців позбутися будь-якого відчаю. Україна свого не віддасть. Ми боремося проти потужного ворога, який переважає нас чисельністю, який переважає нас кількістю техніки, але який на тисячі світлових років далекий від нас, від нормальних людей, які мають гідність", – наголосив глава Української держави.

Він закликав показати окупантам, що перебувати у Херсоні вони можуть лише тимчасово, і ніколи не зможуть володіти Херсоном, як і будь-яким українським містом.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ворог може готувати провокації і на Миколаївщині. Так, загарбники автомобілями перевозять з тимчасово окупованої території Криму злочинців з місць виконання покарань і планують з їхньою допомогою влаштувати безлади у Миколаївській області.

Президент Зеленський у відеозверненні також прокоментував атаку окупантів на Запорізьку АЕС, назвавши її терором небаченого рівня. За його словами, "ця ніч могла зупинити історію України і Європи". Якби стався вибух, це мало б наслідки більші, ніж шість Чорнобилів, наголосив президент України.

Окупація Херсона

Російські загарбники увійшли у Херсон 1 березня. Вони спочатку захопили залізничний вокзал і річковий порт, а 3 березня захопили будівлю Херсонської ОДА.

Пізніше повідомлялося, що ворог після захоплення Херсона почав ставити "розтяжки" в місті. Містян закликали бути обережними.

У ніч на 4 березня радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що в аеропорту Херсона ЗСУ накрили вогнем близько тисячі російських окупантів.

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