В Чернігові авіація ворога обстріляла дві школи і приватні будинки, 9 людей загинули

На місці обстрілу працюють рятувальники.
У Чернігові авіація окупаційних військ, крім житлових кварталів, обстріляла дві школи і приватні будинки.
Про наслідки обстрілів розповів глава Чернігівської ОДА (ВЦА) В’ячеслав Чаус.
Він також повідомив, що внаслідок авіанальоту ворога дев’ятеро людей загинули.
"Чернігів. Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Працюють рятувальники. За інформацією ДСНС, попередньо 9 загиблих та 4 травмованих", – написав Чаус.
Нагадаємо, вранці 3 березня ворог обстріляв нафтобазу в Чернігові. Там сталася пожежа. Вогонь охопив ємність об'ємом 3 тис. м куб. з дизельним пальним. Чорний дим покрив все місто.
Також раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко пообіцяв винагороду за ліквідацію окупантів. Він пообіцяв виплачувати 250 тисяч гривень за танк і 300 доларів за голову окупанта.
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