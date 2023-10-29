'Немає його, вже фарш': вагнерівець-вбивця заскиглив після повернення в Росію

Зі 180 російських окупантів додому повернулися лише 50, визнав загарбник.

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Володимир провоював під Бахмутом три місяці. Зараз він фактично каліка / Колаж Главреда. Фото: Радіо Свобода

Найманців ПВК "Вагнер", які брали участь у війні проти України, в Росії "кидають". Убивці поскаржилися журналістам, що їх, мовляв, не забезпечують належним лікуванням. Крім того, вони визнали великі втрати, які ПВК зазнала свого часу у "м'ясних штурмах".

Як пише Радіо Свобода, серед найманців виявився колишній ув'язнений Володимир Тородєєв. Росіянин погодився воювати не стільки заради грошей, скільки заради перспектив свободи у майбутньому.

Зараз у колишнього "вагнерівця" фактично неробоча кінцівка після неякісного хірургічного втручання. Йому виплатили тільки 50 тисяч рублів компенсації і відмовилися оцінювати випадок як "важкий".

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Зі 180 осіб, яких разом з ним забрали з колонії в Комі, назад повернулися тільки 50, говорить він.

Під Бахмутом Володимир був три місяці. Спочатку його контузило, а через два тижні поранило в ступню, разом з іншими "трьохсотими" його відправили в лікарню в Луганськ. Куля калібру 5,45 влучила в ногу, відрекошетила об черевик і, повернувшись назад, поламала всі пальцеві кістки. А потім застрягла у бічній кістки.

Журналістам він поскаржився, що тепер "не може нормально спати".

"Кличу в атаку кого-небудь з тих, кого вже немає в живих. Я там "десяткою" (десятьма) командував, і в одного мого бійця з танка влучило. Від нього взагалі нічого не залишилося, навіть черевиків. Я по рації передаю, що у нас "двохсотий", такий-то. Вони відповідають, жетон хоч знайди, щоб не безвісти зниклим був. А який там жетон, там взагалі нічого не знайти. Начебто озирнувся, поруч людина стоїть, а в наступний момент немає її вже. Фарш", - сказав окупант.

Він зізнався ЗМІ у випадках вживання наркотиків і алкоголю у лавах "Вагнера", а також про зґвалтування бойовиками дівчини в окупованому селі.

"М'ясні" штурми і втрати РФ

Росія з часів спроб захоплення Бахмута веде "м'ясні" штурми, намагаючись взяти позиції ЗСУ людським ресурсом. Таким чином, ЗС РФ заощаджували на техніці.

Основною силою таких штурмів були і залишаються російські в'язні. Після поверненню додому їх звільняють від кримінальної відповідальності.

Проте, РФ не може досягти таким чином навіть часткового успіху. Наразі найбільші втрати російської армії фіксуються у районі Авдіївки - там ворог "залишає" не тільки солдатів, але і сучасну важку техніку.

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