Під Куп'янськом" м'ясні " штурми: у ЗСУ розповіли про тактику окупантів

РФ відправляє на штурм купу колишніх ув'язнених, штрафників-офіцерів і мобілізованих росіян.

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РФ відправляє окупантів у м'ясні штурми / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України

Російські окупанти намагаються просунутися на Куп'янському напрямку, щоб потім оточити місто. РФ кидає на штурми купу особового складу. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

У ці "м'ясні штурми" російське військове командування відправляє підрозділи "Шторм Z" і "Шторм V". У ці підрозділи входять колишні ув'язнені, штрафники-офіцери і мобілізовані з різних куточків Росії.

"Тактика ворога в принципі не змінюється ще з давніх часів, життя для росіян, життя їхніх військовослужбовців нічого не варте", — сказав Фітьо. відео дня

Окупанти стягують свої резерви з усієї Росії, щоб прорвати лінію оборони ЗСУ. Однак українські військові роблять все, щоб відбити атаки ворога і зберегти свої позиції.

Ситуація на фронті

Нещодавно стало відомо про те, що окупанти пішли низом і хочуть відрізати Мар'їнку. Ворог штурмує позиції українських військових, бої за населений пункт не вщухають. Разом з тим ЗСУ вже підготували для ворога купу "сюрпризів".

На одній з ділянок Бахмутського напрямку окупанти почали відступ. Ворожі атаки спрямовані на північний фланг, включаючи Ягідне та Богданівку, але найбільша інтенсивність боїв залишається на південному фланзі, де ведуться постійні бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Однак ЗСУ мають успіхи та просуваються за залізничне полотно.

Хороші новини є і з іншого напрямку. Під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів, українські військові закріплюються на нових позиціях. За добу на Лимансько-Куп'янському українські воїни відбили 20 атак, зокрема в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, Спірного.

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