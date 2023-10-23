Під Куп'янськом ЗСУ відкинули окупантів і закріплюються на нових позиціях

За добу на Лимансько-Куп'янському українські воїни відбили 20 атак, зокрема в районі Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, Спірного.
При цьому ворог завдав 13 авіаударів за минулу добу. Це на 10 авіаударів більше, ніж позавчора, зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо, повідомляє Армія Inform.
У сухопутних військах підкреслили, що українські воїни на цьому напрямку не тільки обороняються, а й при будь-якій можливості намагаються поліпшити свої позиції і відкинути ворога від лінії зіткнення.
При цьому під час відвідування командувачем Сухопутними військами ЗСУ Олександром Сирським Куп'янського напрямку були прийняті певні рішення для посилення маневреної оборони.
"Буквально позавчора генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції українських військових на Куп'янському напрямку. Ми знаємо, що на цьому напрямку ворог пробує атакувати наші позиції, у нього нічого не виходить. Але командувач Східного угруповання військ безпосередньо з командирами бригад і підрозділів на цьому напрямку обговорив поточну ситуацію, були дані певні розпорядження, прийняті рішення для посилення нашої маневреної оборони", - додав Фітьо.
Ситуація на фронті
Раніше повідомлялося, що ворог кидає на прорив потужні резерви: РФ націлилася на захоплення двох міст. Російський наступ на Авдіївку може триватиме довго, попередив Іван Тимочко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під загрозою велике місто на Харківщині: РФ пішла на прорив оборони ЗСУ. На Лимансько-Куп'янському напрямку ситуація напружена, попередив Володимир Фітьо.
Раніше окупанти відновили масовані атаки по Авдіївці . Ворог завдає ударів по школах і позиціях українських військових. Стрілецькі бої чути цілодобово. окупанти готують з усього, що у них є, повідомив мер Авдіївки.
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