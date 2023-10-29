Путін використав ситуацію в Ізраїлі, РФ хоче перехопити ініціативу - The Times

Окупаційні війська країни-агресора Росії зосередили свої "прагнення" на Авдіївському та Куп'янському напрямках, пишуть американські журналісти.

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Росія "хоче" до зими перехопити ініціативу на полі бою - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Кремль, Генштаб ЗСУ

У ситуації, коли увага західного світу прикута до конфлікту Ізраїлю і терористів ХАМАС, Росія намагається посилити свої атаки на фронті в Україні. Російські окупанти намагатимуться повернути ініціативу на полі бою до зими. Загарбники зосередилися на Авдіївському та Куп'янському напрямках.

У матеріалі The Times із посиланням на колишнього британського солдата Масера Гіффорда, який воює за Україну, йдеться про те, що останні три тижні на полі бою були важкими для ЗСУ.

На думку журналістів, Путін розраховує, що доки вся увага Заходу прикута до операцій Ізраїлю проти бойовиків ХАМАС, російські окупанти спробують повернути ініціативу на фронті. Москва припускає, що її війська здатні це зробити до зими.

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Окупанти сконцентрувалися на атаках на Авдіївському та Куп'янському напрямках.

"В умовах, коли американська зброя і увага Заходу раптово переключилися на Близький Схід, Росія кинула більше людей і техніки на запеклі наступи на північному сході Донбасу, в напрямку Куп'янська, на південному сході Донбасу, в Авдіївці, і на Запоріжжі, на північ від Токмака, щоб зупинити просування українських військ на південь", - зазначено в статті.

Війна Росії проти України

Війська РФ намагаються оточити Авдіївку, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Українські війська відбивають атаки. Сили оборони просуваються під Бахмутом і на Мелітопольському напрямку.

Війська РФ намагаються оточити ще одне місто на Донбасі - йдеться про Вугледар Донецької області. Як розповів військовий Олександр Войтко, окупанти намагаються змусити ЗСУ залишити місто, але безуспішно.

Майор ВСУ Олексій Гетьман розкрив плани Росії до 1 січня. В інтерв'ю Главреду він сказав, що російські окупанти хочуть до першого дня нового року окупувати всі райони Донецької та Луганської областей. Окупанти взимку посилять свої наступальні операції.

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